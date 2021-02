Gabriele Parpiglia, assembramenti a Napoli: “Insinna, dovremmo pagare per loro?”

Commentando un video sugli assembramenti di questo pomeriggio a Napoli, Gabriele Parpiglia lancia una frecciata a Flavio Insinna.

I dati del monitoraggio di oggi mostrano un lieve calo del tasso di positività dei tamponi (da 5,2 e 4,8) e un calo dei decessi, passati dai 353 di ieri ai 251 di oggi. La situazione sanitaria, attualmente, non è drammatica, ma i dati che preoccupano sono quelli sull’aumento dell’incidenza dei casi, in costante salita da tre settimane, e quelli sulla diffusione delle varie mutazioni del virus, alcune delle quali sono resistenti ai vaccini. Inoltre proprio oggi è giunta la notizia che AstraZeneca ha tagliato il numero delle dosi del 15%.

In questi giorni in cui si predica maggiore attenzione, in cui si teme la possibilità di dover ripristinare il lockdown per evitare la diffusione delle varianti, sono state registrate questo pomeriggio delle scene di follia a Roma e Napoli. In tutte e due le città, infatti, le vie del centro sono state prese d’assalto dai cittadini. Nel capoluogo partenopeo sono state anche poste delle transenne per evitare che la crescente folla invadesse le vie del centro.

Gabriele Parpiglia commenta il caos nelle vie di Napoli e lancia una frecciata a Insinna

Dopo aver visto le immagini del centro di Napoli, Gabriele Parpiglia ha commentato sul suo profilo le scene di follia scrivendo: “Ma onestamente , onestamente , ma dove vogliamo andare con questa mentalità?”. Successivamente spiega che le immagini riprese nel video provengono dalla Campania: “Immagini #ahimè da #napoli @vincenzodeluca ps E non pubblico più feste e party privati o ristoranti aperti con serrande chiuse. Avrò 5000 e passa video”.

Nel post si scaglia anche contro Flavio Insinna, il quale nelle scorse ore aveva invitato tutti ad accettare la patrimoniale per aiutare i più bisognosi: “E poi devo anche sentire quel fenomeno di @flavioinsinna_ (ricco) che dice ‘prelevate i soldi dagli italiani con la patrimoniale sui conti personali ’. Ma FENOMENO tu lo sai che un singolo CONTO può mantenere una famiglia di 6/7 persone? Lo sai o no ? @flavioinsinna_ vai in mezzo a sti ragazzi e balla che ti farebbe bene , almeno non spari cazzate tra canzoni e cazzoni . Noi dobbiamo pagare per lui e per loro. Incredibile”.

