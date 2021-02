Il peggio non è ancora passato per l’emergenza Coronavirus, ma in tutt’Italia oggi abbiamo assistito a fiumi di persone

Ancora immagini che fanno riflettere. L’emergenza Coronavirus non è ancora del tutto risolta, ma oggi in tutt’Italia abbiamo assistito a numerosi filmati e immagini con fiumi di persone in strada. Anche la bella giornata al Sud è stata complice in tal senso visto che in tanti si sono riversati a Napoli e dintorni.

Assembramenti in Italia, la denuncia di Parpiglia: le immagini

Così sul profilo Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia ha denunciato questi filmati e immagini: “Fate analizzare al comitato scientifico queste immagini. Poi spiegateci perché tutto questo si , ok , va bene, ma: ristoranti , palestre , scuole di danza, centri estetici , agenzie di scommesse e chi più ne ha, più ne metta ; debbano rimanere chiusi e non possono aprire un sicurezza”. Poi ha aggiunto: “Ti vien da pensare che chi ha trasgredito come #lespecialità (che mi hanno bloccato ovviamente RIDICOLI TRASGRESSORI) ma sono regolarmente aperti le loro cene a serrande abbassate , sono andate avanti fottendosene di tutti, quasi quasi … hanno fatto bene. Il mondo si muove. Perché non possiamo farlo anche noi in totale sicurezza ! Le prime immagini sono di una disco-lounge , a Genova. Quale logica comanda su un regolamento illogico?”.