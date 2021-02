Grande Fratello televoto, “sabotata la votazione Orlando-Salemi”

Stefania Orlando e Giulia Salemi, il loro ‘duello’ al Grande Fratello televoto non ha luogo. “È successo qualcosa di strano”.

Grande Fratello televoto, Stefania Orlando e Giulia Salemi erano in competizione per evitare l’eliminazione dal reality show. Qualcosa però è andato storto ed i telespettatori del noto programma di Canale 5 non hanno potuto esprimere la loro preferenza, almeno via app Mediaset Play. È sorto un intoppo tale da impedire il luogo a procedere. La stessa Mediaset ha rilasciato un comunicato nel quale fa riferimento al sorgere inatteso di non meglio specificati problemi tecnici.

C’è però chi, dietro a questo contrattempo in merito all’argomento Grande Fratello televoto ci sia una precisa strategia studiata dagli autori della trasmissione. E con una buona intenzione a motivare il tutto. Sarebbe volontà degli stessi autori il preservare la limpidezza del processo di votazione per questo o quel concorrente, cercando di evitare alterazioni frutto di account fake od automatici. Già nei mesi scorsi erano sorti dei sospetti in merito all’operato infedele di interi call canter o di cosiddetti ‘bot’, il cui operato sarebbe in grado di snaturare l’esito delle votazioni.

Grande Fratello televoto, si attendono spiegazioni e chiarimenti

Senza contare anche le relative poche difficoltà nell’esprime una preferenza per più di una volta. Si era vociferato anche di ammiratori brasiliani di Dayane Mello che, dal Paese di origine della bellissima sudamericana, si sarebbero mossi in massa pur di salvarla quando ce n’era bisogno. L’app Mediaset però osteggia la presenza di più account fake e di identità fasulle.

Possibile che delle spiegazioni in merito possano arrivare da Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, nel corso della puntata di venerdì 19 febbraio 2021. Resta inalterate l’altra modalità di voto tramite sms a pagamento, con costi variabili a seconda dell’operatore di riferimento.