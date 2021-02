Grande Fratello Vip, anticipazioni del 19 febbraio: novità e colpi di scena

Questa sera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con tanti colpi di scena.

Il “Grande Fratello Vip” torna in prima serata su Canale 5 questa sera, venerdì 19 febbraio. La data del 1 marzo, in cui avverrà la tanto attesa finale del reality, si avvicina sempre di più e l’emozione avanza.

Durante la puntata in onda questa sera del “Grande Fratello Vip“, verrà rivelato l’esito del televoto che porterà all’eliminazione di una delle due concorrenti tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. La votazione in questa settimana ha creato non poche polemiche, soprattutto dopo la scelta della produzione di sospendere il televoto online. Il pubblico del reality si è scatenato in rete, chiedendo che venisse cancellata definitivamente la sfida tra le due concorrenti.

GF Vip, tutte le anticipazioni di venerdì 19 febbraio

La produzione del “Grande Fratello Vip” ha fatto sapere sul sito ufficiale del reality di aver sospeso il televoto online tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. La decisione è stata presa a causa dei problemi tecnici che sono stati riscontrati, ma i fans sono stati tutt’altro che felici della scelta. La votazione tra le due potrà avvenire soltanto attraverso gli sms a pagamento e non con i voti gratuiti che è possibile dare attraverso l’applicazione Mediaset Play.

Durante la puntata in onda questa sera, venerdì 19 febbraio, al centro dell’attenzione ci sarà anche Rosalinda Cannavò, che ha avuto una settimana tutt’altro che facile. Nonostante lei e Andrea Zenga abbiano confessato i loro sentimenti, l’attrice siciliana ha dovuto fare i conti con le frecciatine al vetriolo di Dayane Mello. Per il momento conosciamo solo tre dei finalisti di questa stagione del “Grande Fratello Vip“: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.