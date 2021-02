Belen incinta, lei svela la terribile verità: “Ho perso il bambino”

Da Belen incinta arriva un racconto drammatico: la gioia per la recente gravidanza cede il passo ad una rivelazione tristissima.

Belen incinta, la notizia è ufficiale ed ulteriori conferme le dà la stessa showgirl argentina a ‘Verissimo‘. In occasione della sua partecipazione nel novero degli ospiti della puntata di sabato 20 febbraio 2021, la 36enne argentina parla di questa bella e tanto attesa gravidanza. Pochi giorni fa lei si era mostrata senza veli su Instagram, lasciando vedere il pancino ormai distinguibile in maniera evidente. Nel suo grembo Belen incinta porta una bambina.

E nel salotto di Silvia Toffanin verremo a conoscenza di quello che sarà il nome della piccola che darà ad Antonino Spinalbese, il suo fidanzato. Sarà un doppio nome: Luna Marie, che in parte riprenderà anche ‘Maria’, ovvero il secondo nome della bellissima sudamericana. Significativo un passaggio dell’intervista della Rodriguez a ‘Verissimo’, con lei che ha dichiarato: “Sono ansiosa di poterle fare le treccine, non vedo l’ora che giunga quel momento”. E sempre al cospetto della Toffanin lei dichiara che, ad un certo punto della sua vita, aveva smesso di credere nell’amore. “Ma poi ho incontrato Antonino e farò di tutto per passare la mia vita insieme a lui. Perché non esiste una persona simile”.

Belen incinta, prima della bambina che aspetta ha perso un altro figlio

E poi ecco un’altra dichiarazione a sorpresa: “Nella scorsa estate sono rimasta incinta per sbaglio ma dopo quattro giorni ho perso il bimbo”. Proprio da questa triste notizia è nato subito l’impulso di provare ad avere un altro figlio. Cosa poi avvenuta subito dopo, a distanza di un mese. Gli ammiratori della showgirl e modella originaria di Buenos Aires avevano mostrato fin dal primo minuto enorme entusiasmo.

Era bastato qualche spiffero di corridoio riguardante Belen incinta per accendere la felicità delle persone. Tantissimi seguono le sorti della Rodriguez su Instagram. E quando la notizia ha ricevuto i crismi della ufficialità, sono giunti complimenti e felicitazioni come se piovesse, da parte della fanbase di lei.