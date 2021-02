Carnevale di Viareggio 2021 con Conte, Draghi e Dante… a settembre.

Mostrati in anteprima i pupazzi di cartapesta del Carnevale di Viareggio 2021 che non si celebra in questi giorni di Carnevale, a causa dell’emergenza Covid-19, ma è stato rimandato a settembre.

Tra i personaggi simbolo della prossima edizione del Carnevale della città toscana ci sono i Giuseppe Conte, Mario Draghi e Dante Alighieri, di cui quest’anno si celebrano i 700 anni dalla morte. C’è grande attesa per le sfilate dei corsi mascherati che si terranno dopo la stagione estiva, quando si spera che il Covid ci abbia dato un po’ di tregua.

Nel frattempo, possiamo partecipare online al Carnevale di Venezia, anche questo purtroppo fortemente ridimensionato. Quest’anno va così.

Protagonisti dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio 2021 saranno Giuseppe Conte e Mario Draghi, i due presidenti del Consiglio che si sono alternati alla guida dell’Italia (anche se Draghi deve avere ancora il voto di fiducia delle Camere). Tra i protagonisti delle creazioni di cartapesta anche Dante, il Sommo Poeta nell’anniversario dei 700 anni dalla morte.

Il Carnevale di Viareggio omaggerà Dante Alighieri anche con una mostra dedicata, “DanteVale”, un percorso espositivo che propone un parallelismo tra le allegorie della poetica dantesca e quelle dei maestri artisti nella storia del Carnevale. La mostra, inaugurata in questi giorni nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio Lorenzo Viani, sarà visitabile fino alla fine di agosto, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30.

Le sfilate del Carnevale di Viareggio 2021 si svolgeranno nei weekend dal 18 settembre al 9 ottobre. Sarà un carnevale di fine estate, senza il freddo dell’inverno e si spera anche una grande festa per celebrare la fine della fase acuta della pandemia.

“Il Carnevale è solo rimandato a settembre ottobre – ha detto all’Ansa Monica Guidi del cda della Fondazione Carnevale -. Abbiamo chiamato questa edizione ‘Il Carnevale universale’, perché vogliamo virtualmente abbracciare tutti i carnevali del mondo che non potranno svolgersi a causa della pandemia. È iniziata la prevendita dei biglietti cumulativi ed è in linea con gli altri anni perché c’è voglia di partecipare e potersi divertire. Speriamo a settembre di essere usciti dal grosso di questa pandemia. Le file in maniera ordinata e discreta per acquistare i biglietti ci dicono che i cittadini di Viareggio e non solo hanno voglia di tornare alla normalità”.

Nel carro”Europa Fest” sarà “rappresentata una grande festa di tutta l’Europa per la fine della pandemia e della crisi economica – ha spiegato l’ideatrice Marzia Etna -. Il carro era attuale ora a febbraio e lo sarà anche a settembre, verrà aggiunto Conte con le valigette e anche la figura di Mario Draghi”.

Mentre il carro “Vita”, ideato da Roberto Vannucci, sarà basato sui sentimenti di “amore, paura, gioia e dolore”. Cambierà colore in base al sentimento e sarà un inno alla vita e alla speranza.

Le foto dei carri allegorici in lavorazione su: www.facebook.com/ilCarnevalediViareggio

Altre informazioni sul sito ufficiale del Carnevale: viareggio.ilcarnevale.com

