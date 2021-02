Veronica Pivetti viva per miracolo, l’incendio in casa stava per ucciderla

A fine maggio 2014 Veronica Pivetti ha rischiato di morire in un grave incendio che ha distrutto l’appartamento in cui viveva a Roma. Ecco il retroscena.

Nella vita di Veronica Pivetti c’è stato almeno un evento spartiacque: il terribile incendio scoppiato in una mattinata di fine maggio 2014 nell’appartamento di viale Mazzini, nel quartiere Prati di Roma, dove l’attrice viveva.

I Vigili del Fuoco dovettero intervenire con un’autoscala per spegnere il rogo divampato per cause tuttora non del tutto chiare. Fortunatamente l’incendio non ha causato feriti, ma l’attrice era in casa quando tutto è andato in fiamme. Da quella spaventosa esperienza Veronica Pivetti ha imparato molte cose.

La spaventosa esperienza vissuta da Veronica Pivetti

“Sono sotto choc, viva per miracolo, la mia casa non esiste più, mi rimangono solo i vestiti che ho addosso, una maglietta e un paio di pantaloni”, raccontò Veronica Pivetti a caldo, subito dopo essere scampata alle fiamme. Diverso tempo dopo, nel 2017, in occasione dell’uscita del suo libro “Mai all’altezza”, l’attrice spiegò in una lunga intervista a Famiglia Cristiana come quel drammatico episodio le abbia cambiato la vita.

Dopo l’incendio Veronica Pivetti perse tutto ciò che aveva: dagli occhiali che utilizzava per scrivere al computer sul quale, tra l’altro, aveva trascritto tutto il suo libro. “Un incendio ti porta via tutto, tutti i miei oggetti sono diventati una poltiglia bollente – confessò l’artista -. Subito dopo l’incendio non avevo davvero più nulla”. E ha provato tanto dolore proprio per questo motivo: non è difficile capirne il motivo. Ma la cosa più importante l’aveva fatta: salvare se stessa e i suoi cani.

