Tragico incidente, 12enne muore fulminato usando il telefono nella vasca

Un tragico incidente ha scosso il mondo intero. Un 12enne è morto per aver utilizzato lo smartphone in carica nella vasca da bagno.

Si chiamava Yaroslav il 12enne vittima del drammatico incidente. È accaduto tutto in Russia, mentre il piccolo si stava rilassando all’interno della propria vasca da bagno. Il ragazzo ha deciso di utilizzare lo smartphone sotto carica, ma quest’ultimo gli è scivolato di mano, sancendo l’inizio della tragedia. Il bambino è morto sul colpo, fulminato, e per lui non c’è stata alcuna possibilità di salvezza.

Quando la madre, Anastasia Sosnovaskata, una celebre blogger d’arte e insegnante russa di 39 anni, ha trovato il figlio privo di sensi nella vasca, ha pensato subito ad un malore, ed ha chiamato i soccorsi. Per il piccolo Yaroslav non c’è stato però niente da fare, nemmeno dopo circa 40 minuti di tentata rianimazione. “Abbiamo perso nostro figlio.” ha raccontato Anastasia in un post. “Aveva 12 anni, assolutamente sano, felice, con grandi progetti. Abbiamo provato a rianimarlo per 40 minuti, ma non è servito a niente. E all’inizio non abbiamo capito cosa fosse successo”. Poi ha continuato: “Oggi, dopo quasi due settimane, l’analisi forense ci ha spiegato il motivo. È stata una scossa elettrica in bagno dal suo telefono che stava caricando”.

La famiglia del bambino ha dovuto attendere per quasi 15 giorni per scoprire la causa del decesso del ragazzo. Sembrerebbe che il piccolo abbia provato a lanciare lo smartphone fuori dalla vasca, ma oramai era già troppo tardi. La madre Anastasia si è impegnata al massimo per lanciare un appello, denunciando i gravi pericoli ai quali si va incontro utilizzando apparecchi elettronici in situazioni inadatte.

