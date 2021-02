Rino Gattuso si giocherà il suo futuro a partire dalla super sfida contro la Juventus, in programma sabato 13 febbraio allo Stadio Maradona

La situazione sta precipitando in casa Napoli: Rino Gattuso si giocherà il suo futuro a partire dal big-match di Serie A contro la Juventus. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana proprio contro i bianconeri e l’eliminazione dalla Coppa Italia, i partenopei cercheranno di essere vivace in Serie A. Al centro dell’attacco ci sarà ancora una volta Victor Osimhen, che sta recuperando a poco a poco dall’infortunio alla spalla. Già nella sfida di ritorno contro l’Atalanta in Coppa Italia, l’attaccante nigeriano ha combattuto e ha sfiorato il gol nel secondo tempo venendo bloccato da Gollini in uscita bassa.

Napoli, Italiano profilo interessante per il post Gattuso

E così, in caso di sconfitta contro la Juventus, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe prendere già una decisione in ottica futura. Il profilo interessante, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, è quello dell’attuale tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, che ha rivelato di aver ricevuto i complimenti dallo stesso numero uno del club partenopeo.