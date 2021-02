Il cantante mascherato, chi è la giraffa? Ipotesi Katia Ricciarelli, gli indizi

Questa sera in onda la terza puntata de “Il Cantante Mascherato” e le ipotesi sulle identità dei cantanti fioccano. Chi si nasconde sotto la Giraffa?

In onda oggi 12 febbraio in prima serata il terzo appuntamento con “Il Cantante Mascherato“, lo show condotto da Milly Carlucci che mette alla prova i giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo nell’indovinare l’identità misteriosa dei cantanti, nascosti in simpatici pupazzi. Il toto-nomi ormai è aperto e tante sono le ipotesi sulle identità delle maschere, tra cui una delle più amate, quella della Giraffa. Ecco chi potrebbe essere il cantante misterioso.

Il cantante mascherato, chi è la Giraffa?

Milly Carlucci ha dato alcune anticipazioni per la puntata di questa sera tramite instagram e molti hanno drizzato le orecchie, prendendo le sue parole come indizi sulla possibile identità di una maschera, la Giraffa. “Torna Al Bano che sarà ospite per tutta la serata e torna il Leone grande protagonista della seconda stagione, sfiderà tutte le maschere. A inizio puntata ci sarà uno spareggio, un’eliminazione e uno smascheramento. Ci saranno due giù la maschera!”

Molti hanno visto il ritorno di Al Bano come un possibile indizio del fatto che dietro il personaggio della Giraffa ci sia proprio Romina Power, storica compagna di vita e di musica de Leone di Cellino San Marco. Un indizio non da poco, se lo consideriamo come tale. Durante la seconda puntata del Cantante Mascherato, andata in onda la settimana scorsa, Romina Power era già stata nominata tra le ipotesi. Ma un’altra gettonatissima è stata Katia Ricciarelli.

Molti hanno visto nel binocolo da opera che porta la Giraffa come accessorio un indizio fondamentale per attribuire l’identità alla Ricciarelli. Ma non tutti sono d’accordo, durante una diretta instagram, infatti, Milly Carlucci e Simone di Pasquale hanno cambiato idea su entrambe le ipotesi: “La giraffa non mi convince: è una professionista del campo, è alta, longilinea, è brava a cantare e ballare, si muove molto bene. Non può essere Katia Ricciarelli è un po’ abbondantina. Vedo poco anche Romina Power.”

Chi si nascodnderà dietro la Giraffa?