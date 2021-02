Non c’è fortuna per la maschera del Baby Alieno: rimesso in gioco dopo il ritiro della prima puntata, il personaggio è stato eliminato.

Dopo il ritiro a sorpresa dei Ricchi e Poveri alla prima puntata de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha deciso di rimettere in gioco la maschera del Baby Alieno con dentro due nuovi protagonisti. In questo modo ha in un certo senso ristabilito l’andamento della competizione e riproposto ad inizio puntata il ballottaggio con Pecorella. Ad avere la meglio è stato proprio il Baby Alieno che ha avuto la possibilità di giocarsela fino in fondo per rimanere in gara.

Grazie all’eliminazione di Pecorella abbiamo scoperto che sotto la maschera c’era Alessandra Mussolini. L’ex deputata ha mostrato delle discrete qualità canore dopo aver sorpreso tutti con un percorso degno di nota a Ballando con le stelle. Il Baby Alieno si è quindi aggiudicato l’accesso alla seconda puntata del programma ed ha dimostrato la capacità di cantare sia con voce maschile che con voce femminile. Questa abilità ha fatto pensare che si trattasse nuovamente di una coppia formata da uomo e donna, ma così non era.

Il Cantante Mascherato, eliminato il Baby Alieno

Al termine delle esibizioni, però, nessuno ha salvato dal ballottaggio il personaggio. Sui social il preferito è stato il Lupo, mentre i giudici hanno salvato: La Tigre Azzurra, Il Gatto, L’Orsetto, Il Pappagallo e la Giraffa. Sembrava dunque che il ballottaggio finale sarebbe stato tra lo sfortunato Baby Alieno e la Farfalla. Tuttavia il team di investigatori (Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale), come settimana scorsa ha mescolato le carte in tavola, salvando la Farfalla e mandando al voto televisivo la Tigre Azzurra.

A quel punto spettava al pubblico decidere se salvare o meno il Baby Alieno, ma il televoto è andato a favore della Tigre Azzurra che ha ricevuto il 55% delle preferenze. Il percorso per il personaggio extraterrestre dunque si ferma alla seconda puntata. Questa volta dietro la maschera c’era il duo comico Gigi e Ross, ipotesi avanzata da Caterina Balivo la settimana prima, quando dentro al costume c’erano i Ricchi e Poveri.

