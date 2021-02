Mamma ho mal di pancia, bimbo di 3 anni muore due giorni dopo

Un bambino di soltanto tre anni è morto 48 ore dopo aver lamentato un mal di pancia. I genitori non riescono a darsi pace per l’accaduto.

Arriva da Somerset, in Inghilterra, la notizia della tragedia. Un bimbo di soltanto tre anni ha lamentato un male alla pancia, ed è morto in brevissimo tempo, 48 ore dopo. È stata la madre del piccolo, addolorata più che mai, a raccontare tutto. Jude Chinn era un bambino “allegro, sorridente, sano, meraviglioso e premuroso”, ma per lui non c’è stato niente da fare. Leggiamo insieme che cosa gli è successo.

Jude Chinn è stato portato con urgenza al Musgrove Park Hospital di Taunton, dopo aver trascorso una notte di dolori alla pancia e vomito. Gli esami effettuati hanno rivelato in poco tempo che l’intestino del bambino si era completamente attorcigliato, e il piccolo è stato perciò operato d’urgenza. L’intervento e i trattamenti postumi al Bristol Children,s Hospital non sono però serviti a salvare la vita a Jude, che è deceduto 48 ore dopo, il 5 Giugno.

“Stava bene, non aveva nessun problema di salute o altro, ha fatto una videochiamata con il nonno e lo zio ed è andato a letto.” ha raccontato Laura Chinn, la mamma di Jude. “Un’ora dopo ha cominciato ad accusare dolore alla pancia, ed è stato male per tutta la notte”. Poi la donna ha continuato: “Al mattino era piuttosto incosciente, perdeva conoscenza. Abbiamo chiamato aiuto ed è stato portato di corsa all’ospedale”. La madre del piccolo è completamente distrutta, ma sta lentamente cercando di affrontare il lutto. La donna è attualmente impegnata in una straordinaria raccolta fondi per poter aiutare le famiglie vittime di una simile tragedia.

Tragedia in Inghilterra: il racconto della madre del piccolo Jude Chinn

Una volta arrivata all’ospedale, Laura Chinn, mamma del piccolo Jude, non si sarebbe mai aspettata tutto ciò che sarebbe accaduto di lì a poche ore. “Inizialmente hanno pensato che si trattasse di diabete, ma lo hanno escluso quando hanno effettuato la scansione dell’addome”. La donna ha poi continuato con il suo racconto: “Hanno scoperto che c’era un sacco di liquido dove non avrebbe dovuto esserci, così lo hanno operato d’urgenza, rimuovendo parte del suo intestino, che era collassato”. Nonostante l’operazione, per il piccolo non c’è però stato nulla da fare.

“Hanno eseguito l’operazione al Musgrove, per poi trasferirlo al Bristol Children’s Hospital per le cure di cui aveva bisogno. Ha lottato per 24 ore prima di scivolare via. A quel punto, il nostro mondo è crollato“. La famiglia di Jude sta ancora elaborando il gravissimo lutto in seguito alla tragedia, e tutta la comunità si è stretta intorno ai genitori nella speranza che possano presto ritrovare un po’ di serenità.