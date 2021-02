Madé Neumair, chi è la sorella di Benno arrestato per l’omicidio dei genitori

Madé Neumair è la sorella di Benno e figlia dei coniugi di Bolzano scomparsi il 4 gennaio scorso. Ecco tutto quel che sappiamo su di lei.

Madé Neumair è la figlia dei coniugi Neumair, scomparsi in tragiche circostanze il 4 gennaio 2021. Quando ha appreso la tragica notizia la giovane si trovava in Germania, a Monaco di Baviera dove lavora come medico, e ha subito raggiunto la zia a Bolzano. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Madé Neumair

Madé Neumair è nata nel 1994, quindi ha 27 anni, ed è cresciuta a Bolzano con la sua famiglia. Sin da piccola ha coltivato la passione per la scrittura sia in tedesco che in italiano, partecipando a vari concorsi letterari, viaggiando e nel frattempo studiando. Il suo primo romanzo si intitola Quattrostorie, è ambientato in una piccola cittadina lontana dal mare e racconta del breve periodo di vita di quattro giovani.

Madé Neumair si è laureata in Medicina a Innsbruck, nel Tirolo settentrionale, specializzandosi poi in traumatologia e ortopedia all’Ospedale di Monaco. La giovane ha un profilo privato su Instagram, dove è seguita solo dai suoi amici più stretti. Fino a pochi mesi fa lavorava come medico a Monaco di Baviera, in Germania, ma la terribile scomparsa dei genitori – cui è molto legata, specialmente alla madre, che sentiva quotidianamente – le ha stravolto la vita.

Appresa la tragica notizia il 4 gennaio scorso, la giovane è subito tornata a Bolzano raggiungendo la zia Carla. Non avrebbe avuto alcun contatto, invece, con il fratello Benno, accusato di aver ucciso i suoi genitori. Madé ha dichiarato di voler conoscere assolutamente la verità sulla vicenda, andando fino in fondo, per quanto doloroso possa essere.

