Tutti gli appuntamenti virtuali con il Carnevale di Venezia 2021.

Il Carnevale di Venezia è senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per questa città, ma anche punto di riferimento per tutti gli amanti di questa festività. Chiaramente, in questo 2021 in cui siamo ancora nel bel mezzo della pandemia da coronavirus, i classici appuntamenti e le manifestazioni che vedevano migliaia di persone nelle piazze non si potranno fare. Ma nonostante questo, il Carnevale di Venezia si è spostato on-line con moltissimi eventi digitali che intratterranno il pubblico dal 6 Febbraio fino alla domenica del 14 marzo.

Il programma degli eventi

Il programma completo del Carnevale di Venezia 2021 lo si può trovare on-line proprio sul portale dedicato, ma intanto vi possiamo dire che praticamente tutti i giorni ci sarà spazio per il carnevale internazionale dei ragazzi. Si si tratta di un appuntamento molto interessante che propone, per tutti i ragazzi, una serie di attività didattiche virtuali gratuite create dalla Biennale Educational. I più piccoli potranno divertirsi con il laboratorio di danza, effettuando dei percorsi di gioco e disegno di alcuni costumi…

Altri appuntamenti sono le stanze virtuali delle Kids Carnival in cui ci saranno i Puppet Show, ossia dei momenti di intrattenimento, sempre virtuali che si potranno vedere da casa. I pupazzi e le marionette di Carnevale metteranno in scena i loro spettacoli e da casa ci si potrà godere lo spettacolo in sicurezza.

Altre stanze virtuali interessanti, sono quelle delle Tiktok Carnival che vedranno di volta in volta diversi influencer raccontare il loro carnevale virtuale. Il vincitore sarà ospite speciale del Carnevale di Venezia 2022.

L’elezione della Maschera più bella di Venezia

Domenica 14 febbraio si terrà poi un importante appuntamento digitale ossia la stanza virtuale in cui verrà celebrata alla Finale del Gran Concorso della Maschera più bella che quest’anno, ovviamente, si è svolto on-line. Il team artistico del Carnevale di Venezia celebrerà quale tra le tante maschere è considerata migliore e proprio domenica 14 febbraio verrà annunciato il vincitore. Come premio anch’esso sarà ospite speciale del Carnevale di Venezia 2022.

Il calendario degli appuntamenti del Carnevale di Venezia 2021, quindi, è ricco di momenti molto interessanti e anche se si è sposato quasi interamente sul web. Ciò che conta è che il team di lavoro è riuscito a trovare un metodo interessante per riuscire a mantenere viva questa importante tradizione.