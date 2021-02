Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 1 febbraio

Uomini e donne ritorna con un altro appuntamento. Molte sorprese e colpi di scena attendono i telespettatori.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo alla puntata di oggi sono trapelate news scottanti soprattutto su Gemma Galgani.

Oggi andrà in onda l’ultima registrazione del 19 gennaio. La dama torinese tornerà a parlare dell’ultimo due di picche, ma per lei arriverà un bella sorpresa: un nuovo cavaliere arriverà per conoscerla.

Uomini e donne: ecco tutto quello che succederà nella puntata di oggi

Il nuovo corteggiatore della Galgani si chiama Maurizio. L’uomo parte subito con il botto dato che leggerà una poesia scritta da lui stesso. Il nuovo cavaliere farà subito breccia nel cuore della dama che deciderà di chiudere la conoscenza con Gianluca.

Il motivo della separazione si sarebbe originato da un battibecco. La Galgani sarebbe stata accusata dal corteggiatore di scegliere sempre persone non adatte a lei così da poter rimanere nel programma più a lungo. Un’uscita che non è per niente piaciuta alla dama la quale ha deciso di troncare il rapporto. Succederà però un colpo di scena: mentre Gianluca lascerà il programma, Tina Cipollari si metterà in mezzo affinché l’uomo rimanga in trasmissione.

Si tornerà anche a parlare di Sophie Codegoni. Lei e Matteo sono reduci da un’esterna al mare e tutti in studio sono curiosi di scoprire cosa sia successo tra i due. A quanto pare, il corteggiatore si sarebbe dichiarato tramite un bigliettino, ma le avrebbe parlato anche a voce. Le sue parole hanno fatto breccia nel cuore della tronista e, a telecamere spente, i due si sarebbe nuovamente baciati.

Sarebbe tutto molto bello se non fosse che la Codegoni ammetterà di aver pensato a Giorgio in questi giorni. La tronista aveva chiamato l’uomo subito dopo la scorsa registrazione. Data la poca chiarezza tra i due, Giorgio le chiederà di uscire per un’esterna. Matteo rimarrà solo in studio, ma non la prenderà troppo male dicendosi consapevole di non essere l’unico a corteggiare la tronista. I presenti sono decisamente perplessi riguardo l’atteggiamento della Codegoni che avrebbe dichiarato di sentirsi molto emotiva.