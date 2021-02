Detto Fatto, anticipazioni della settimana dall’1 al 5 febbraio

Detto Fatto ritorna con al timone Bianca Guaccero. Ecco cosa succederà e chi saranno gli ospiti delle prossime puntate.

Il programma targato Rai 2 ritorna alle ore 15:15. Tutorial, consigli e tanti ospiti. Ecco cosa aspetta i telespettatori in una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero.

In studio ci saranno anche Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Lo show offrirà come al solito un intrattenimento per tutti i gusti.

Detto Fatto: ecco gli argomenti e gli ospiti della settimana

La puntata di oggi sarà molto incentrata sulla fashion designer Olivia Ghezzi. La donna dovrà dimostrare tutta la sua abilità cimentandosi in una cambio di look per una sua concorrente. Le sorprese non finiscono qui perché ci sarà anche una sfida tra Giovanna Civitillo e Giampaolo Gambi. I due dovranno replicare il tutorial di un esperto. In cucina il protagonista indiscusso sarà invece lo Chef Simone Finetti. Nella parte finale, spazio a Carla Gozzi e al suo “Cambio look ad honorem”.

Per l’appuntamento di martedì sono previsti molti ospiti. Il make-up artist Simone Belli ospiterà Roberta Bonanno. Tra le altre personalità importanti ci saranno anche lo chef Ilario Vinciguerra e Jill Cooper, grande esperta di fitness. Ultimo, ma non per importanza anche i preside de Il Collegio 5: Paolo Bosisio.

Mercoledì largo alla moda. Carla Gozzi accompagnerà i telespettatori attraverso la sua rubrica “La ruota dei colori“. La Gozzi sarà affiancata dall’ospite Cristina De Pin. In cucina spiccherà il re della sfoglia, Beniamino Baleotti. Quella di mercoledì sarà una puntata dedicata anche ai nostri amici a quattro zampe perché tornerà l’educatrice cinofila Duina Rahwan.

Arrivati al giovedì le sorprese continuano. In questa giornata si darà il via a “L’Accademia della moda“, un contest per aspiranti stilisti. Un episodio incentrato sul prendersi cura di sé dato che interverranno Anadela Serra Visconti e Michael Fazio. La prima parlerà di medicina estetica, mentre il secondo insegnerà a costruire attrezzi per allenarsi in casa. Nella puntata di venerdì si parlerà di diritti delle donne e della famiglia con l’intervento dell’avvocata Manuela Maccaroni.