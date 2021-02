Morto Dustin Diamond, addio al mitico Screech di Bayside School

È morto a soli 44 anni Dustin Diamond, l’attore protagonista delle serie tv anni ’90 con la popolare Bayside School.

Dustin Diamond, l’attore protagonista delle serie tv anni ’90 con la popolare Bayside School, è morto a soli 44 anni. Da tempo combatteva contro un cancro ai polmoni che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Al suo volto è legato a quello di Samuel “Screech” Powers”, uno dei personaggi simbolo della televisione di quegli anni. La notizia ha destato grande stupore e commozione nel mondo dello spettacolo e non solo.

L’ultimo saluto a Dustin Diamond

Dustin Diamond era stato ricoverato in un ospedale della California all’inizio di quest’anno per un cancro ai polmoni ed era stato sottoposto a una serie di esami specialistici dopo aver accusato fortissimi dolori in tutto il corpo e uno stato di ansia generalizzato.

Nato in una famiglia di origine ebraica a San Jose, in California, figlio di un insegnante di elettronica digitale e di un’operatrice per la Pacific Bell, Dustin Diamond iniziò a recitare sin da bambino e divenne immediatamente famoso per il ruolo di Samuel “Screech” Powers nella celebre Bayside School, andata in onda tra il 1989 e il 1993: icona dello studentello “sfigato”, esperto di scienza e biologia, impacciato e ingenuo, Screech era il migliore amico del protagonista della serie, Zack.

Dopo quella serie, la carriera di Dustin Diamond si era sostanzialmente interrotta, a differenza di quella di colleghi come Tiffani-Amber Thiessen ed Elizabeth Berkley, che conobbero grande notorietà nel decennio successivo. Dustin Diamond aveva partecipato anche a un’edizione del Celebrity Big Brother americano, nel tentativo di rimettersi in gioco come attore.

