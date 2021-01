Bayside School, il dramma di Screech: ricoverato d’urgenza, ha il cancro

Bayside School, il dramma di Screech: l’attore Dustin Diamond ricoverato d’urgenza. Dai sintomi si teme che la situazione possa essere molto grave.

Impossibile aver dimenticato per chi è stato bambino o preadolescente nei primi anni ’90 Bayside School. La sitcom trasmessa da Italia 1 nel 1993 e nel 1994 ha avuto un grandissimo successo dettato soprattutto dai suoi protagonisti entrati tutti nel cuore del pubblico.

Il più simpatico era senza alcun dubbio Screech, il nerd amico del protagonista Zack interpretato dall’attore Dustin Diamond. Ora è con preoccupazione che riportiamo le notizie in arrivo dagli Stati Uniti.

Bayside School, ricoverato Dustin Diamond: le sue condizioni

Dustin Diamond, come riporta il sito americano Tmz poi ripreso anche dal New York Post, si sta sottoponendo in questi minuti a numerosi esami poiché i medici ritengono possa essere malato di cancro. Tra l’altro la sua famiglia ha una lunga storia di cancro a partire da sua madre morta proprio per un tumore al seno.

In base a ciò che si apprende la sua situazione potrebbe addirittura essere già disperata. Attendiamo ulteriori notizie per sapere le sorti di questo attore rimasto per anni nell’immaginario collettivo di una generazione di ragazzi.