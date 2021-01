Belen e Antonino, nuovo gossip: dopo un figlio un’altra grande novità

By

La coppia Belen e Antonino suscita la curiosità senza fine da parte dei loro ammiratori. Ora spunta un’altra notizia sensazionale.

Continuano a restare prepotentemente sotto alle luci della ribalta, Belen e Antonino. Infatti già si parlava dei due da settimane per via delle voci insistenti con tanto di piccoli indizi disseminati qua e là in merito ad una presunta gravidanza di lei. Ma adesso la coppia nata nel corso della scorsa estate sembra che stia pensando anche ad un passo molto importante.

Si tratta del matrimonio. La showgirl sudamericana e l’hair stylist, che hanno poco più di dieci anni di differenza (36 lei e quasi 26 lui, n.d.r.) sono felicissimi insieme. Al punto che il settimanale ‘Nuovo’ diretto da Riccardo Signoretti fa sapere di stare pensando al matrimonio, da celebrare entro questo 2021 iniziato da poco. La presunta data andrebbe a fissarsi alla fine. Sarà vero? E soprattutto, sarebbe la scelta giusta? Perché è vero che Belen e Antonino sono tutto baci e coccole.

Belen e Antonino, il matrimonio è davvero la scelta giusta?

Ma il loro rapporto è ancora agli inizi e lei poi ha già avuto diversi partner oltre ad un altro matrimonio fallito. Quello con Stefano De Martino. Per cui alcuni fans della bella argentina si chiedono se non sia il caso che la Rodriguez proceda con i piedi di piombo questa volta, senza precorrere i tempi.

Inoltre Belen risulterebbe soltanto separata e non ancora ufficialmente divorziata da De Martino. Ad ogni modo è ovvio che tutti si augurano felicità massima per lei e per lui, e che davvero il futuro possa vederli sempre insieme, l’uno al fianco dell’altra.