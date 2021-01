Belen incinta: tutti i dubbi dell’ex marito Stefano De Martino

La gravidanza presunta di Belen Rodriguez, incinta oppure no: tutti i dubbi e le paure dell’ex marito Stefano De Martino.

Le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez si inseguono da alcune settimane e mancano le certezze. A dire il vero, ci sono alcuni indizi che fanno propendere per la veridicità della notizia diffusa, altre tesi sostengono che si tratti di una notizia totalmente infondata o fondata su elementi falsi.

Si parla da giorni anche di alcuni suoi virgolettati al settimanale ‘Oggi’, una confidenza che la showgirl avrebbe fatto con alcuni conoscenti, ma che lei nega. “Ci tengo a chiarire che non ho lasciato nessuna dichiarazione a nessun settimanale”, si legge sulle sue Instagram Storie. Nessun riferimento diretto però al fatto che la notizia sia falsa.

I dubbi di De Martino sull’ex moglie Belen incinta

Contestualmente, dunque, queste voci non solo non si placano, ma trovano nuovi indizi a supportarle, come un video che mostra Belen Rodriguez insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, che sembra pronto per fare rivelazioni eclatanti. Anche queste sono ovviamente tesi gossippare, così come appartengono al gossip le voci circa una presunta preoccupazione di Stefano De Martino.

Il ballerino e conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’, riportano alcune fonti, si sarebbe mostrano preoccupato di fronte alla gravidanza di Belen. La sua ex moglie sarebbe rimasta incinta, avrebbe riferito De Martino ad alcuni amici. Altri evidenziano che vi sarebbe un suo malcelato desiderio di un nuovo ritorno di fiamma, che di fronte a un bebé in arrivo si trasformerebbe in un’ipotesi remota. Insomma, i dubbi di De Martino sulla ex moglie Belen che sarebbe rimasta incinta nasconderebbero quasi una gelosia. Da parte del noto ballerino, intanto, nessuna dichiarazione pubblica.