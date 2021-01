“L’Italia a morsi”, torna il programma tv di viaggio sulle ricette del territorio con Chiara Maci.

Per tutti gli appassionati di cucina e i curiosi di ricette locali italiane, torna il programma di “L’Italia a morsi”, condotto dalla food blogger Chiara Maci. Giunto alla sua terza edizione, il programma è un viaggio attraverso le tradizioni culinarie delle varie zone d’Italia. Città, borghi, regioni.

“L’Italia a morsi” porta gli spettatori alla scoperta di piatti gustosi e poco conosciuti, strettamente legati la territorio e spesso appartenenti alla tradizione di una famiglia. Allo stesso tempo offre una panoramica dei luoghi visitati.

La terza edizione del programma va in onda mercoledì 27 gennaio alle 22.00 su Food Network (canale 33) e poi in streaming su Discovery+. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

“L’Italia a morsi”, il programma di viaggio tra le ricette del territorio con Chiara Maci

Nel programma tv “L’Italia a morsi” la la conduttrice Chiara Maci visita alcune località italiane alla ricerca delle tradizioni culinarie del posto. Secondo il format finora utilizzato, nella prima parte di una puntata, la conduttrice esplora la città visitata e conosce i produttori locali. Poi, nella seconda parte, va a casa di una “cesarina“, una cuoca casalinga che prepara, secondo la tradizione, i piatti tipici del luogo in cui vive, seguendo anche ricette di famiglia, e li serve nel suo home restaurant.

Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di ricette molto particolari e antiche, spesso sconosciute agli stessi abitanti del luogo. Un modo per riscoprire alcune tradizioni, valorizzare il territorio e soprattutto viaggiare attraverso la cucina, in un momento in cui siamo ancora bloccati in casa per la pandemia.

La terza edizione di “L’Italia a morsi” propone venti nuove puntate su e giù per lo Stivale. Questa volta i protagonisti del programma saranno i “custodi della tradizione”, tra nonne che da generazioni preservano antiche ricette e mamme appassionate di cucina, organizzatori di sagre storiche, confraternite enogastronomiche, autrici di libri di cucina. Insomma, una edizione ricca di storie, spunti e curiosità.

La prima tappa sarà nella bellissima città di Mantova, con una importantissima e ricca tradizione culinaria. Seguiranno Viareggio, Ancona, Livorno, Bergamo, Venezia, Urbino, Crema.

“Sono fortunata. Entro nelle case delle persone da sconosciuta. E dopo due giorni di riprese, esco da amica. La cucina, come nella vita, è una scusa per stare insieme, stringere legami, scoprire storie”, spiega Chiara Maci. Presentando la nuova edizione del programma racconta: “Il bello è stato riscoprire ricette che gli stessi abitanti locali a volte non conoscono. Come la torta dolce di spinaci che a Reggio Emilia si mangia a colazione. Se vai al ristorante non la trovi”.

“Soprattutto, sono piatti che raccontano storie – sottolinea la food blogger -. A Ferrara ho incontrato un panettiere, di più di 80 anni, che continua a preparare il tipico pane locale secondo la ricetta del papà, morto in guerra. Ho capito che da sempre è un modo per tenerlo ancora in vita, accanto a sé. O il pasticcere di Viareggio delle Bombe della Fauzia, intitolate a sua moglie. Se gli chiedi quale sia il segreto, ti risponde: l’amore per la Fauzia. E ha ragione lui, la ricetta perfetta è quella che ha dentro l’emozione“.

