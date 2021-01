I voli low cost in offerta per l’estate 2021

La maggior parte dei voli in offerta parte dall’aeroporto di Bergamo-Milano Orio al Serio, il principale hub di Ryanair in Italia. Di seguito i principali voli scontati: a 7,99 euro un volo diretto a Salonicco; mentre a 8,99 euro uno per Tallinn (Estonia). Voli a 12,99 euro per Eindhoven, Londra (Stansted) e Sofia. Un volo da 14,99 euro per Edimburgo, due a 17,99 euro diretti a Bordeaux e Budapest. Un volo a 19,99 euro per Varsavia (Modlin). Quindi i voli a 21,99 euro per: Alghero, Amburgo, Berlino (Brandeburgo), Bruxelles (Charleroi) e Pescara. Quindi un volo da 22,99 euro per Vilnius (Lituania) e due a 23,99 euro per Cracovia e Porto.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa parte un volo da 12,99 euro diretto a Londra (Stansted). Quindi due voli da 14,29 euro per Bari e Palermo. Anche i voli da 21,99 euro per Bruxelles (Zaventem) e Lamezia Terme. Poi un volo a 22,99 euro diretto a Porto.

Da Roma Ciampino parte un volo a 11,99 euro per Bucarest (Otopeni) e uno da 19,99 euro per Varsavia (Modlin). Un volo da 21,99 euro per Sofia e due a 22,99 euro per Budapest e Parigi (Beauvais). Quindi due voli da 23,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Colonia. Un volo da 24,19 euro per Cagliari. Poi i voli da 24,99 euro diretti a: Bordeaux, Dublino, Londra (Stansted), Madrid e Praga. A 25,99 euro partono i voli per Atene e Berlino (Brandeburgo).

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino partono due voli da 14,29 euro per Bari e Catania.Un volo da 19,79 euro per Brindisi. Poi uno da 23,99 euro per Alicante e due voli da 24,99 euro diretti a Barcellona (El Prat) e Bruxelles (Zaventem). Infine, un volo da 25,29 euro per Palermo.

Da Bologna parte un volo da 21,99 euro per Bruxelles (Charleroi). Quindi i voli da 22,99 euro per Berlino (Brandeburgo), Londra (Stansted) e Varsavia (Modlin). In offerta anche voli da 24,19 euro per destinazioni italiane: Alghero, Bari, Brindisi, Lamezia Terme e Trapani. Due voli da 25,29 euro diretti a Cagliari e Palermo.