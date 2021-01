Massimo Ferrero, chi è la terza moglie Manuela Ramunni: figli e curiosità

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha sposato la bella Manuela Ramunni in terze notte. E come l’ha conquistata è da sapere.

Da giugno 2014 ‘er Viperetta’ Massimo Ferrero ha acquisito notevole popolarità per il suo ingresso nel mondo del calcio. Da allora, con alti e bassi, è presidente della Sampdoria. Il produttore cinematografico originario di Roma, dove è nato il 5 agosto 1951, era però già ben noto all’interno del suo ambito di lavoro nel mondo del cinema. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Ferrero è sposato con Manuela Ramunni.

Si tratta della sua terza moglie, con lei che ha 25 anni in meno di lui. Originaria di Firenze, la bella Manuela ha dato al vulcanico presidente blucerchiato i figli Rocco Contento nel 2013 ed Oscar nel 2016. Lui in precedenza ha avuto le figlie Vanessa e Michela da una certa Paola, sua prima moglie. Dopo il divorzio lui ha sposato la facoltosa Laura Sini, e qui è nata Emma. Da quanto risulta, Manuela Ramunni e Massimo Ferrero si sarebbero conosciuti al matrimonio ormai finito da tempo tra Luca Argentero e Myriam Catania, nel 2009. In una intervista concessa al magazine ‘Gente’, proprio Manuela ha raccontato il divertente aneddoto che riguarda il loro primo approccio.

Massimo Ferrero, Manuela Ramunni racconta come lui la conquistò

“Lui mi vide a quel matrimonio, io lo seminai andando a ballare. Ma qualche giorno dopo mi telefonò e si fece passare anche mia mamma Silvana, con la quale ero in Maremma. Le disse: “A Silvà, te faccio nonna”. Iniziò un corteggiamento che è finito bene solo per sfinimento, si era messo in testa di conquistarmi”. Lei non si definisce una tifosa sfegatata. O almeno, non era così prima che nella vita di Massimo facesse la sua comparsa la Sampdoria.

Da quando Ferrero ne è diventato presidente, lei si vede spesso in tribuna d’onore al ‘Ferraris’ accanto al marito. “Ma il mio primo amore calcistico è stato Roberto Baggio, quando giocava alla Fiorentina. Prima di lui venne Giancarlo Antognoni, e per ultimo Gabriel Batistuta”.