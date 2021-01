Massimo Ferrero, chi è: età, carriera e vita privata del presidente della Sampdoria

Conosciamo meglio il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: età, carriera, e vita privata del produttore cinematografico.

Il vulcanico presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, si è fatto conoscere in questi anni dagli appassionati di calcio come un personaggio eccentrico e come un uomo che non ha peli sulla lingua. Con lui alla presidenza la squadra di Genova mantiene un posto in Serie A, ma nonostante la creazione di una squadra di buon livello la Samp non va mai oltre la metà della classifica.

Al momento, infatti, è mancato quel ritorno in Europa che i tifosi liguri speravano ed anche l’inizio di questa stagione non sembra portare in questa direzione. Il sesto posto, l’ultimo per una qualificazione in Europa League, è già distante 8 punti e davanti ci sono squadre di valore come il Sassuolo e la Lazio.

Chi è Massimo Ferrero

Nato a Roma il 5 agosto del 1951, Massimo Ferrero è cresciuto a Testaccio in una famiglia come tante altre. Il padre faceva l’autista di autobus e la madre gestiva un banco ambulante al mercato dell’Esquilino. Da giovane non aveva molta voglia di studiare e spesso marinava le lezioni per entrare di nascosto a Cinecittà con Giuliano Gemma. In gioventù ha trascorso 6 mesi nel carcere minorile, sostenendo che le reali motivazioni di questa pena furono le avance alla figlia di una guardia.

A 18 anni, nel 1969, comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo come factotum e fa anche da autista. Nel 1974 ottiene il ruolo di direttore di produzione, mentre nel 1983 diventa produttore esecutivo. Nel 1998 apre la prima casa di produzione, grazie agli investimenti pianificati insieme alla moglie. In quel periodo acquisisce 60 sale cinematografiche precedentemente controllate dalla Cecchi Gori Group. Negli anni 2000 Ferrero è stato al centro di diverse controversie legali.

Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Ferrero è stato sposato con Laura Sini, dalla quale ha avuto la figlia Emma e con la quale ha adottato altri due bambini. Da un precedente matrimonio aveva avuto le due figlie Valentina e Michela, mentre dall’ultima relazione, quella con Manuela Ramunni, ha avuto i figli Rocco Contento e Oscar.