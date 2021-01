Calciomercato, il giorno di Gomez al Siviglia: a breve l’ufficialità

“Papu” Gomez è sempre più vicino al Siviglia: il giorno dell’ufficialità potrebbe essere oggi. Arrivano le prime conferme

Nuova avventura per Alejandro “Papu” Gomez. Il talentuoso giocatore argentino dell’Atalanta è sempre più vicino al Siviglia per il prosieguo entusiasmante della sua carriera. Dopo la rottura con Gian Piero Gasperini, la dirigenza ha confermato l’allenatore optando per l’addio del sudamericano, ormai pronto a trasferirsi in Liga per una seconda parte di stagione da urlo. Come riporta anche l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il trasferimento è stato trovato sulla base di 7,5 milioni di euro più bonus alla società italiana: il giocatore argentino è pronto, invece, a firmare un contratto fino al 2024 a 3 milioni di euro a stagione.

Lo stesso presidente del Siviglia, Castro, ha confermato ormai l’esito positivo del trasferimento del talentuoso giocatore argentino ai microfoni di El Transistor: “Posso dire che Gomez è davvero molto vicino. Al momento non ci sono ancora le firme, ma siamo vicini ad acquistare il Papu”. Nei giorni scorsi lo stesso argentino si è allenato a Bergamo in maniera individuale ed è pronto già dal punto fisico: gli manca ovviamente il ritmo partita che subito acquisterà fin dalle prime settimane in Spagna.