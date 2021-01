Grande Fratello, querela in arrivo per Tommaso Zorzi: ecco da chi FOTO

Tommaso Zorzi vedrà presto recapitarsi una querela. La ‘minaccia’ è giunta a mezzo social da un vip che sta al di fuori della casa del ‘Grande Fratello’.

Al Grande Fratello Vip 2020 scoppia l’ennesima polemica a distanza. Questa volta coinvolge Francesco Monte, tirato in ballo dalla sua ex fidanzata, Giulia Salemi. Lei da alcune settimane si trova ancora una volta all’interno della casa. E nel corso di un conciliabolo con l’altro concorrente, Tommaso Zorzi aveva fatto notare alla 27enne piacentina un aspetto in particolare.

Tra lo stesso Zorzi e la Salemi il rapporto di amicizia si era raffreddato di motlo, all’epoca in cui Giulia e Francesco facevano coppia fissa. Secondo Zorzi, ciò sarebbe da imputare ad un certo modo di pensarla da parte di Monte sugli omosessuali. Ma subito è arrivata la replica del diretto interessato.

Il tarantino, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ oltre che concorrente sia del ‘Grande Fratello Vip’ che de ‘L’Isola dei Famosi’, ha replicato con parole dure. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha scritto quanto segue.

Grande Fratello, Francesco Monte promette querela a Zorzi

“Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici. Ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero. E soprattutto chi si fa i c***i suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite. See You soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La Legge è uguale per tutti”. Chiaro rimando ad un tribunale e ad una querela pronta nei confronti di Tommaso Zorzi. Monte ritiene di essere stato diffamato.