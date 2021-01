Grande Fratello, l’accusa dell’ex concorrente: “Fanno il lavaggio al cervello”

Dopo diverso tempo è tornata a parlare l’ex concorrente del Grande Fratello, la web influencer Lidia Vella, che ha attaccato duramente il reality

Dopo diverso tempo è tornata a parlare Lidia Vella visto che la web influencer siciliana è stata concorrente del Grande Fratello nel 2015, edizione vinta poi da Federica Lepanto. All’epoca ha fatto parlare molto di sé visto il triangolo d’amore tra lei, la vincitrice e il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese. Durante il gioco vero/falso su Instagram, l’influencer ha svelato alla domanda: “Durante il Grande Fratello ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?”. Così la ragazza ha rivelato : “Lì dentro non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro”. Poi ha aggiunto: “Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni”. Dopo il reality show così Lidia ha dovuto affrontare conseguenze più o meno gravi.

Grande Fratello, cosa fa oggi Lidia Vella?

Successivamente la stessa Vella ha commentato poi il prosieguo della sua storia d’amore con Alessandro, con i due che erano anche fidanzati prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani: “È una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita”. Inoltre, ha saputo costruire un rapporto sincero con la Lepanto chiarendosi senza problemi una volta usciti dal Grande Fratello. Attualmente è stata protagonista qualche volta nel salotto di Barbara d’Urso; inoltre, è opinionista fissa a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Attualmente è tornata a vivere in Sicilia e sembra che abbia anche un nuovo amore, ma al momento non si conosce la sua identità.