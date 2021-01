Enrica Pintore, chi è l’attrice: età, foto, carriera, vita privata

Enrica Pintore è un’attrice italiana molto amata. Dopo Miss Italia è riuscita a sfondare nel mondo della recitazione.

La Pintore nasce a Nuoro nel 1985 e cresce in un piccolo paese di nome Ottana. La passione per la recitazione la accompagna fin da piccola ma a fare da contrappeso c’era sempre una grande disciplina verso lo studio.

La donna ha sempre sognato di diventare un’attrice ed è proprio questo sogno che l’ha portata a seguire la strada dello spettacolo.

Enrica Pintore: da Miss Italia al mondo della recitazione

Ad oggi, il suo nome è associato a quello di Clelia Calligaris, uno dei personaggi principali de “Il paradiso delle Signore”. Scopriamo di più sulla sua carriera e sui suoi esordi dl mondo dello spettacolo.

La Pintore ha proseguito gli studi e dopo il diploma al liceo scientifico, frequenta l’università e si laurea in Lingue e Letterature Straniere a Firenze. Oltre a una brillante carriera scolastica, la donna non perde mai di vista la possibilità di sfondare nel mondo della recitazione. Nel 2003 partecipa a Miss Italia e arriva tra le finaliste, ottenendo una fascia.

Qualche anno dopo inizia a lavorare in alcuni programmi del piccolo schermo. L’abbiamo vista accanto a Pupo in “Tutto per tutto” ed è stata anche una delle professoresse a “L’eredità“. Mentre lavorava, ha anche studiato alla scuola di recitazione “Il Cantiere Teatrale di Roma”. Affinare le sue abilità le ha permesso di apparire in varie fiction. Tra queste ricordiamo “Un medico in famiglia”, “Don Matteo” e “Il paradiso delle signore”.

L’attrice non si è accontentata del piccolo schermo ed è apparsa anche in alcune produzioni cinematografiche. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata con Daniele Moretti. I due sono una coppia da molti anni, ma sono molto riservati. Di lui sappiamo che possiede che possiede un’agenzia di viaggi. La Pintore è anche una grande appassionata di sport, soprattutto tennis e arti marziali. Ama molto anche la musica e sa suonare diversi strumenti, ma il suo preferito rimane il violino.