Christiane Filangieri, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Christiane Filangieri è un’attrice molto apprezzata dal pubblico, volto noto delle fiction italiane. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Attrice di successo ed ex modella, Christiane Filangieri è Irene nella fiction “Mina Settembre” accanto a Serena Rossi, in onda stasera. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Christiane Filangieri

Christiane Filangieri di Candida Gonzaga è nata a Würzburg, in Germania, il 21 agosto 1978. Di nobile famiglia, suo padre Antonio (1924-2002) è stato un esploratore e filantropo che ha raccolto nel palazzo di famiglia, a San Potito Sannitico, diversi oggetti degli indios dell’Amazzonia e del Mato Grosso. Sua madre, Elisabeth Felkel, boema nata a Praga nel 1938, è un’apprezzata pittrice di icone russe, mentre la sorella, Yvonne Carolina, ha vissuto da bambina a lungo in Brasile.

Christiane Filangieri ha trascorso la sua infanzia a Cava de’ Tirreni (Salerno). La sua carriera d’attrice è iniziata dopo la partecipazione al concorso di Miss Italia 1997, dove si è classificata terza. Nel 1998 ha condotto un programma di moda sull’emittente via cavo Stream TV. Nel 1999 ha esordito al cinema con il film Non lo sappiamo ancora, e nello stesso anno è stata testimonial della compagnia telefonica Tim.

Successivamente Christiane Filangieri ha recitato in varie fiction, tra cui La squadra (2000), Una donna per amico 3 (2001), Ma il portiere non c’è mai?, Cuori rubati, Perlasca – Un eroe italiano (2002), Amanti e segreti (2004) e Amanti e segreti 2 (2005). Nel 2006 ha interpretato il ruolo di Lorenza Petrai ne I colori della gioventù, nel 2007 è stata protagonista della miniserie tv in onda su Rai 1, Eravamo solo mille e ha girato la serie Ho sposato uno sbirro, insieme a Flavio Insinna, con la partecipazione di Giovanna Ralli, Barbara Bouchet e Luisa Corna. Nell’autunno 2008 è stata tra i protagonisti della serie Crimini bianchi.

E ancora: nel 2010 ha girato nuovamente la serie Ho sposato uno sbirro 2. Nel 2011 è stata la professoressa Strada ne I liceali 3 e nel 2012 ha interpretato il ruolo di Giuseppina Guarino ne Il generale dei briganti. Nel 2014 è stata Sofia ne I Cesaroni 6, mentre nel 2015 e nel 2017 è stata tra gli interpreti principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la vita privata, nel settembre 2010 Christiane Filangieri ha sposato il noto costruttore romano (recentemente finito al centro di una spinosa inchiesta giudiziaria) Luca Parnasi, da cui nell’aprile 2012 ha avuto un figlio, Alessandro.