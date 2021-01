Vincenzo Mollica, il grave stato di salute: quali sono le sue condizioni

“Da qualche anno coltivo l’arte di non vedere”, ecco come Vincenzo Mollica parlava della malattia agli occhi per cui ha lasciato il lavoro.

Vincenzo Mollica è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico italiano nato il 27 gennaio 1953 a Formigine. Nel 2019 l’uomo ha annunciato di avere una malattia degenerativa agli occhi per cui è destinato a perdere completamente la vista.

Una malattia di cui ha sempre parlato poco

“Dall’occhio sinistro non ci ho mai visto a causa di un’uveite che mi colpì da piccolo seguita da un’iridociclite plastica” racconta Vincenzo Mollica in un’intervista a Che tempo che fa. L’uomo si apre con il pubblico per la prima volta, ma è da tanto tempo che combatte con la paura di svegliarsi e non vedere più nulla. “I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria quando avevo 7-8 anni e mi disse che sarei diventato cieco”. Da quel momento il piccolo Vincenzo inizia a memorizzare tutto ciò che lo circonda: in questo modo, dice, sperava di potersi ricordare del mondo quando le tenebre lo avrebbero raggiunto.

Sempre nella stessa intervista Vincenzo Mollica scherza su un fatto successo nel 2019 al Festival di Sanremo: i telespettatori si erano accorti, infatti, del forte tremolio alle mani del giornalista. “Quello è il morbo di Parkinson” ha detto, “non mi faccio mancare nulla, ho pure il diabete”.

A causa della malattia, Mollica ha partecipato al suo ultimo Festival di Sanremo nel 2020. Nello stesso anno ha annunciato a malincuore che non avrebbe più lavorato in televisione.

“Ho due compagni di viaggio: Mister Glaucoma, che è un figlio di mign*tta e Mister Parkinson, di cui soffro da sette anni, che mi rende come una canzone di Celentano degli anni ’60. Me la cavo“ ha detto nel suo addio ufficiale alla Rai. La condizione può costringerlo a terminare la carriera televisiva: quello che è certo è che non smorzerà il suo umorismo.

