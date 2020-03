Vincenzo Mollica, chi è la moglie Rosa Maria: età, carriera e vita privata

Chi è la Rosa Maria, la moglie di Vincenzo Mollica, il famoso giornalista della Rai che ha recentemente festeggiato i 40 anni di carriera.

Rosa Maria è la moglie di Vincenzo Mollica, i due sono sposati da moltissimi anni, anche se non è ben noto l’anno in cui sono convolati a nozze. Insieme hanno una figlia, Caterina. Vincenzo Mollica, che quest’anno ha festeggiato i 40 anni della sua carriera da giornalista. Oltre ad essere cieco da un occhio, soffre di parkinson e diabete ed è sua moglie che si è sempre occupata di accompagnarlo e andarlo a riprendere per ogni suo impegno lavorativo.

Leggi anche -> Vincenzo Mollica, il dramma: “Ho paura di quando arriverà il buio”

Vincenzo Mollica e sua moglie Rosa Maria sono ospiti a Domenica In, e insieme sono apparsi anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove a Mollica è stato dedicato un tributo da parte di molti colleghi e dei presentatori del Festival, Amadeus e Fiorello. Di sua moglie Rosa Maria si sa poco, i due sono una coppia molto attenta alla loro privacy. A lei è dedicato il premio che Vincenzo ha vinto al Festival del Cinema di Venezia, in concomitanza con la Biennale: Premio Pietro Bianchi, ricevuto dai Giornalisti Cinematografici. Sua moglie è la sua più grande forza, insieme alla figlia Caterina, il giornalista l’ha confermato più e più volte in diverse interviste.

Leggi anche -> Vincenzo Mollica, l’omaggio da brividi: piangono tutti al Festival di Sanremo

Vincenzo Mollica: la sua forza è sua moglie

Sulla moglie Rosa Maria le informazioni non sono moltissime, eppure sappiamo che lei e suo marito sono legati da un rapporto strettissimo. Sono due genitori amorevoli e la vera forza della coppia è data proprio Rosa Maria, che è una donna molto risoluta e decisa, che non si lascia scoraggiare da nulla. Accompagna il marito ogni mattina alle 9 agli studi di Saxa Rubra e lo va a riprendere alle 19, tutto pur di sostenere il suo Vincenzo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!