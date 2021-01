Franco Baresi, chi è la moglie Maura Lari: la loro storia d’amore. Scopriamo di più sulla donna con la quale l’ex calciatore è stato sentimentalmente legato da una vita intera.





I due si sono sposati da giovanissimi, dopo un incontro per caso. E da allora il loro amore non è mai finito ed è rimasto stabile e duraturo per tutto il corso di questi anni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla loro storia d’amore.

Franco Baresi, chi è la moglie Maura Lari: scopriamo di più sulla loro lunga e stabile storia d’amore

Il rapporto dell’ex calciatore con sua moglie è molto solido e duraturo. I due si incontrarono da giovanissimi, presso il locale Piccolo Alleluja, gestito dal suocero di Baresi, Valerio Lari. In quel locale si fermò a mangiare un giorno il Milan, in occasione di un incontro con l’Arezzo in Serie B. E proprio in quel locale lavorava anche Maura, che diventerà ben presto la moglie dell’ex giocatore.

I due decisero di sposarsi e dalla loro unione nacque nel 1991 il loro primo figlio, Edoardo. Nel 1997 i due decisero di adottare il loro secondo figlio, al quale diedero il nome di Giannandrea.

Nel 2005 la moglie di Baresi fu accusata di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e arrestata nell’ambito di un’indagine su una grossa organizzazione che ricettava auto di lusso prese in leasing e poi rivendute all’estero con documenti contraffatti. La donna patteggiò poi in seguito una condanna a 10 mesi con sospensione della pena, dichiarandosi sempre innocente.