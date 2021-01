Spaccio di droga, madre gestisce giro immane e sfrutta il figlio di 9 anni

Una mamma non ha esitato a piazzare degli stupefacenti facendoli piazzare ai suoi figli minorenni. Nello spaccio di droga coinvolte altre donne.

Per i suoi loschi affari riguardanti lo spaccio di droga, una mamma non esitava a sfruttare anche il figlioletto di soli 9 anni. La polizia di Potenza ha compiuto una operazione nella vicina provincia di Matera e ha arrestato sette persone in totale, con anche altri 21 fermi in totale.

Per tutti questi individui c’è da rispondere di diversi reati di droga oltre che di associazione a delinquere per traffico e spaccio di droga. In totale c’erano due gruppi, specializzati nel piazzare marijuana, hashish ed anche cocaina. A capo di uno dei due gruppi c’era proprio una donna e madre di famiglia, con la banda che operava anche nelle provincia di Bari e nello specifico nella località di Gravina in Puglia. Questa aveva due figli, entrambi minorenni, ed anche il più piccolo di soli 9 anni contribuiva al business illecito della madre.

Spaccio di droga, una donna a capo del giro: sfruttava anche i figli piccoli

La quale era solita celare ogni sospetto utilizzando diversi altri minorenni. Alle indagini hanno preso parte non solo la Dda di Potenza ma anche quella di Bari. Ed altre donne facevano da punti di riferimento delle due associazioni a delinquere.

All’inizio le indagini erano sorte nel Materano, poi si erano estese nella provincia barese portando alla scoperta dell’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno descritto come “ingente” il giro di droga correlato a questa attività illegale