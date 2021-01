Bambino prende droga, papà lascia cocaina sul divano poi il dramma

Un bambino prende droga lasciata dal padre tossicodipendente. Lui e la moglie confermano tutto ai poliziotti attoniti.

Un bambino prende cocaina e finisce in overdose. È quanto di assurdo accaduto in una abitazione privata di Roma, dove il piccolo, di soli 13 mesi di vita, è finito con l’essere attratto da della polverina bianca trovata sul divano. Si trattava di droga, lasciata lì incustodita alla sua portata, perché caduta dalle tasche del padre, come lui stesso ha poi ammesso.

La sostanza stupefacente, chiusa in un sacchetto, è solita intrattenere entrambi i genitori tossicodipendenti. La vicenda risale a sabato scorso, quando tutti e due hanno condotto il loro figlioletto in ospedale dopo che questi aveva perso i sensi. Un test effettuato dai dottori del Policlinico Umberto I ha portato ben presto all’emergere della verità. Il bambino prende cocaina e si sente male, fino al punto da finire in overdose. Questo ha portato il personale sanitario ad avvertire anche la polizia, con alcuni agenti sopraggiunti poco dopo e che hanno fermato la coppia.

Bambino prende cocaina, padre e madre confermano tutto alla polizia

Nessuno dei due ha cercato di giustificarsi ed entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità. Loro figlio risulta ancora sottoposto a ricovero, in osservazione. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Nei confronti dei due improvvidi genitori potrebbe giungere un provvedimento di maltrattamenti in famiglia con annessa segnalazione alla Prefettura riguardo alla loro malsana abitudine di consumare droga abitualmente.

Quest’ultimo aspetto sottoporrebbe sia l’uomo che la donna ad una serie di limitazioni e di controlli periodici. Lei tra l’altro aspetta un altro figlio e su questa vicenda si è interessata anche la Procura dei Minori di Viterbo. La famiglia risiede a Civita Castellana, in provincia. La vicenda ha lasciato di sasso i poliziotti.