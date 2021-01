Meteo weekend 22-24 gennaio: rovesci e nevicate, le previsioni del tempo in Italia.

Si intensifica il maltempo tornato sull’Italia nella giornata di giovedì 21 gennaio, portato da una perturbazione atlantica. Nelle prossime ore sono attese piogge abbondanti, anche rovesci e temporali, con nevicate copiose sulle Alpi e neve anche a quote collinari.

Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali e del versante tirrenico, dove un inizio di maltempo era già arrivato nelle ultime ore. Durante il weekend le condizioni meteo instabili si estenderanno anche al Centro Sud. Le regioni adriatiche e ioniche, tuttavia, saranno meno interessate dai fenomeni.

Un corrente di Libeccio, tuttavia, accompagnerà il fronte depressionario, portando un aumento delle temperature, ma non al Nord-Ovest, dove farà ancora freddo. Di seguito le previsioni in dettaglio.

Meteo weekend 22-24 gennaio: rovesci e nevicate

Tornano le piogge abbondanti, in pianura e lungo le coste, e le nevicate in montagna, ma anche a quote collinari, per l’intensificarsi del maltempo arrivato già sull’Italia nelle ultime ore. La perturbazione atlantica già in atto al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche avrà un nuovo più deciso impulso che aumenterà l’instabilità. Come prevede 3bmeteo.

Nella giornata di venerdì 22 gennaio, i fenomeni cominceranno ad intensificarsi sulle regioni tirreniche, in particolare su Sardegna e Liguria, con piogge e rovesci. A confine tra Liguria e Toscana, poi, sono attesi nubifragi e forti temporali, con accumuli pluviometrici fin sopra i 100mm sull’Appennino Toscano. Piogge intense sono attese anche tra Umbria e Lazio. Le precipitazioni abbondanti e la neve preesistente potranno ingrossare i corsi d’acqua, creando criticità idrogeologiche sull’Appennino tosco-emiliano, a rischio di smottamenti.

Nella seconda parte giornata, i fenomeni si intensificheranno anche al Nord, con piogge abbondanti e rovesci tra Piemonte orientale, Lombardia, Emilia occidentale e alto Triveneto. Sulle Alpi cadranno abbondanti nevicate sopra quota 1000 metri. Mentre in Piemonte la neve scenderà fino a quote collinari e anche in pianura nella provincia di Cuneo.

I fenomeni saranno a carattere locale sull’Emilia orientale. In serata, l’instabilità si attenuerà al Nord-Ovest. Invece sui versanti adriatici e ionici il tempo sarà nuvoloso ma con rari fenomeni, dunque più asciutto. Sull’Appennino centro-settentrionale nevicherà sopra 1400/1700 metri di quota.

I venti soffieranno forti da Sud-Sud-Ovest con possibili mareggiate sulle coste esposte. Lungo l’Adriatico soffieranno raffiche di Garbino, che porteranno un aumento delle temperature. Anche al Sud le temperature saliranno lievemente.

Previsioni in dettaglio per il weekend

Nel finesettimana, tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, il tempo instabile insisterà ancora sull’Italia. La Penisola sarà attraversata dal passaggio di due perturbazioni atlantiche: quella arrivata venerdì e un’altra attesa per sabato sera. Il maltempo colpirà prima le regioni di Nord-Ovest e tirreniche per poi estendersi al resto d’Italia.

La prima perturbazione si sposterà a Est nella giornata di sabato 23 gennaio. Il tempo, tuttavia, continuerà sarà instabile al Nord-Est e ancora sulle regioni tirreniche centro-meridionali, ma con fenomeni che si attenueranno in giornata. Sulle altre regioni avremo una pausa dal maltempo, che tuttavia avrà durata breve a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione in serata, che arriverà prima a Nord-Ovest. Poi domenica 24 gennaio si sposterà sulle regioni di Nord-Est, sulla Sardegna e le altre regioni tirreniche, portando piogge e rovesci che si estenderanno fino all’Adriatico. In giornata, comunque sono previste ampie schiarite al Nord-Ovest.

Sabato 23 gennaio

La giornata inizierà con ampie schiarite sulle regioni di Nord-Ovest che si estenderanno a Lombardia ed Emilia. Il tempo sarà invece più instabile su Emilia orientale e sul Triveneto, con piogge e rovesci, ma i fenomeni si attenueranno nel corso della giornata. IL tempo sarà instabile anche su Toscana, Umbra, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia orientale. Su queste regioni sono attesi rovesci che tuttavia si attenueranno in giornata, con schiarite. Il tempo sarà invece più asciutto sul versante adriatico, con ampie schiarite su quello centro-meridionale, salvo qualche pioggia locale sul Salento. Nevicherà sull’Appennino, da 1000/1200 metri di quota.

Tra pomeriggio e sera, invece, arriverà la seconda perturbazione atlantica, portata da una circolazione depressionaria in atto sull’Europa centrale e in estensione al Mediterraneo. Il tempo peggiorerà sulle Alpi occidentali, con nevicate già dai 500 metri di quota. Pioverà su Sardegna, Levante ligure e alta Toscana. Nella giornata di sabato soffieranno venti forti di Libeccio e Ponente, con mareggiate sulle coste tirreniche. Venti forti anche sull’Appennino. Le temperature saranno stabili o in lieve calo, mentre sui versanti adriatico e ionico il clima sarà mite, con temperature in rialzo per effetto del Libeccio.

Domenica 24 gennaio

Nella giornata di domenica, la nuova perturbazione arrivata la sera prima sull’Italia interesserà soprattutto le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna e il Centro Sud, in particolare il versante tirrenico. Sono previste piogge, anche intense, e temporali sulla bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Atteso qualche rovescio anche sulla Sicilia, soprattutto settentrionale. Il maltempo colpirà anche le regioni adriatiche e ioniche, ma con fenomeni meno intensi e tempo soprattutto nuvoloso.

I fenomeni si attenueranno al Nord Italia, con ampie schiarite al Nord-Ovest, poi su Lombardia, Emilia, Triveneto occidentale, alta Toscana e Sardegna. Nevicherà sull’Appennino da 800/1000 metri di quota. Neve anche sulle Alpi di Nord-Est, sulle Dolomiti friulane la quota neve sarà da 500 metri. In serata sono attese nuove deboli nevicate sulle Alpi occidentali di confine. Domenica soffieranno venti forti di Libeccio, Ponente e Maestrale, con mareggiate sulle coste.

