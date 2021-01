Rita Dalla Chiesa, il suo post commuove tutti: “lo dedico ad un uomo che amo”

Rita Dalla Chiesa è riuscita a far commuovere tutti con un post. Un messaggio davvero toccante che ha fatto emozionare i suoi followers.

Da un po’ di tempo non la vediamo più nel cast fisso di Italia Si, ma la donna è comunque sempre presente in tv.

L’ex conduttrice è particolarmente attiva anche sul mondo del web. I suoi post sono sempre molto apprezzati e l’ultimo è riuscito a fare breccia nel cuore di molti. Scopriamo cosa ha scritto e ha chi è dedicato.

Rita dalla Chiesa: ecco a chi era dedicato il post di Instagram

Nel post, si fa ispirare dalle parole di Erri De Luca e le dedica a una persona per la quale prova un affetto profondo: suo fratello. Un post che esprime chiaramente i sentimenti che legano i due e che ha colpito dritto al cuore i suoi fans.

La poesia è intitolata “Considero valore” e la Dalla Chiesa aggiunge: “Dedicata ad un uomo che amo e che stimo profondamente. Mio fratello“. L’uomo è stato ovviamente taggato nel post, mentre i commenti e i “mi piace” sono stati numerosissimi. Tra questi c’è anche quello di Carolyn Smith.

“Mio fratello è una persona meravigliosa. Grazie a Dio c’è sempre”. La donna ha anche precisato che la poesia sarebbe stata originariamente il buongiorno del fratello a lei e la sorella. La Dalla Chiesa in questo periodo è molto attiva sui social, ma continua ad apparire assiduamente in televisione.

L’abbiamo vista spesso nel talk “La vita in diretta” di Alberto Matano, ma molti sono convinti che presto la rivedremo fissa sul piccolo schermo. A questo punto non c’è da chiedersi se sarà in Rai o in Mediaset.