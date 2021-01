Vaccino Covid, truffa porta a porta: “Soldi in cambio di finte prenotazioni”

Alcuni individui chiedono il versamento di una somma per svolgere prenotazioni ad una piattaforma inesistente per il vaccino Covid.

Le autorità invitano tutti i cittadini a diffidare di sedicenti personaggi che possiamo ritrovarci alla porta di casa. Questo dopo la scoperta che alcuni truffatori stanno girando porta a porta con la finta promessa di rendere presto disponibile il vaccino Covid dietro al pagamento di 10 euro.

Leggi anche –> Vaccino finto a 92enne dietro pagamento, caccia al truffatore | VIDEO

La vicenda arriva da Chieti, dove alcuni cittadini hanno avvertito le forze dell’ordine riguardo alla presenza di due individui, entrambi di giovane età, che hanno operato illecitamente in un quartiere popolare della città abruzzese. Ci sarebbero anche diverse vittime di questa truffa relativa al vaccino Covid, e si tratta in particolar modo di anziani che vivono soli. I malintenzionati si sono presentati come dei volontari che stavano raccogliendo delle prenotazioni sulla piattaforma regionale per tutti coloro disposti a sottoporsi a vaccinazione. Ma era richiesto per ciò un contributo di 10 euro.

Leggi anche –> Guida spirituale, che truffa: “Dio ha scelto voi”, raggirate svariate donne

Vaccino Covid, la truffa porta a porta: “Se vi chiedono soldi denunciate subito”

In realtà non esiste alcuna piattaforma, ma soprattutto, non è previsto in nessun caso alcun pagamento per avere accesso al vaccino. Le operazioni in tal senso sono demandate alla Croce Rossa di Chieti, la quale sta presiedendo le operazioni di prenotazione per via telefonica ed a titolo assolutamente gratuito.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> E-mail truffa a nome di PayPal, ecco come riconoscerla

Sia le autorità che l’amministrazione cittadina hanno informato la cittadinanza ad avvertire immediatamente polizia o carabinieri qualora ci si imbatta in sedicenti personaggi che, in qualsiasi modalità, chiedono denaro per il vaccino o per altri servizi medici. Ci sono dei precedenti recenti avvenuti nelle scorse settimane che arrivano anche da Piemonte e Toscana.