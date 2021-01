Scherzo telefonico ai carabinieri, ora un 15enne è in guai grossi

Un adolescente chiama ai carabinieri e mette in atto uno scherzo telefonico. Che però non fa ridere proprio nessuno. Succede presso Milano.

Uno scherzo telefonico del tutto ingiustificabile ed assurdo ha portato i carabinieri di Cernusco sul Naviglio a mobilitarsi con urgenza. I militari pensavano di dovere intervenire in un grave fatto di sangue. Ma ben presto hanno scoperto che non era vero niente e che la chiamata ricevuta da un ragazzino non corrispondeva a verità. Si trattava solamente di uno stupido scherzo telefonico.

L’autore è un giovanissimo di 15 anni, che per tutta risposta si è beccato ora una denuncia per procurato allarme. Una volta composto il numero di emergenza del centralino dei militari di stanza in provincia di Milano, l’adolescente avrebbe detto loro di avere sparato ad un suo amico. La vicenda risale al pomeriggio di lunedì 18 gennaio 2021 ma solo ora se ne è avuta la notizia. La telefonata proveniva da una cabina telefonica posta all’esterno della stazione della metropolitana di Cernusco sul Naviglio.

Scherzo telefonico, il giovanissimo autore rintracciato quasi subito: denunciato

Il 15enne si era presentato come un militare, senza rivelare nient’altro sulla propria identità. E ha affermato di avere ferito un altro giovane ad una gamba, utilizzando un’arma da fuoco. Il sopralluogo compiuto dai carabinieri non ha portato a nessuna conferma in merito all’informazione recepita. In compenso le forze dell’ordine hanno passato al setaccio le immagini estrapolate da una telecamera di sicurezza installata in zona.

In questo modo è stato possibile intuire l’autore della chiamata, incrociando le immagini con l’orario della richiesta di soccorso. Sempre tramite le immagini infine le autorità hanno dato una identità certa al 15enne autore di questo sciocco scherzo telefonico, raggiungendolo in casa sua per poi segnalarlo alla Procura dei Minori di Milano.