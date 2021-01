Morta schiacciata dall’auto, la tragedia di notte nei boschi

Scende dal suo veicolo ma subito dopo avviene un drammatico e fatale episodio, con una donna morta schiacciata dall’auto che si muove.

Una donna è morta schiacciata dall’auto che aveva lasciato incustodita e con il motore acceso pochi secondi prima. La tragedia è avvenuta nella località di Pratovigero, in provincia di Torino, fra Trana e Sangano. La povera Milena Colombo, 64 anni, si trovava in una area circondata dai boschi che rendono caratteristici proprio quella zona.

Era notte quando, a tarda ora, Milena stava facendo ritorno a casa. Per motivi non ancora noti però lei è scesa dal veicolo sul quale stava viaggiando da sola, una Suzuki Jimny. Deve essere capitato qualcosa tale da attirare la sua attenzione, quando però ecco che il mezzo si è mosso da solo, in un tratto in discesa, con lei che non ha azionato il freno a mano. E così la donna è morta schiacciata dall’auto mossasi senza preavviso.

Morta schiacciata dall’auto, indagano le forze dell’ordine

Sono intervenuti alcuni membri del soccorso alpino ed anche i carabinieri di stanza nella stazione di Piossasco. Le forze dell’ordine ed i soccorritori hanno ricevuto una telefonata urgente da un passante che aveva notato la scena già avvenuta. Adesso il cadavere della vittima si trova attualmente a Sangano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Possibile che venga disposto lo svolgimento di un esame autoptico, per capire se la donna è morta sul colpo e se effettivamente si sia trattato di un incidente, come sembra. Nel frattempo continuano anche i rilievi.