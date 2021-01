Incidente Valmontone, schianto in autostrada finisce in tragedia FOTO

Drammatico bilancio incidente Valmontone. Due auto impattano l’una contro l’altra sull’Autostrada A1 Roma-Napoli, epilogo terribile.

È tragico il bilancio a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel Lazio. Sull’Autostrada A1 Roma-Napoli, tra le località di Valmontone e San Cesareo, in provincia di Roma, due veicoli si sono scontrati tra loro ed uno degli occupanti è morto. Inoltre altri tre individui hanno rimediato delle ferite importanti e tutti quanti risultano ricoverati in ospedale.

Due di loro versano in gravi condizioni. In tanti professionisti tra forze dell’ordine e soccorritori sono intervenuti sul posto e la scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata terribile. Aiuto è giunto dai paramedici del 118 in alcune ambulanze, dai vigili del fuoco, dalla polizia stradale e dal personale di Autostrade per l’Italia. L’incidente è avvenuto di sera, verso le ore 21:00 di mercoledì 13 gennaio 2021. L’impatto tra le due automobili è avvenuto in direzione Firenze, presso la località di Labico.

Incidente Valmontone, c’è un morto: da ricostruire la dinamica

Ancora da chiarire la dinamica della sciagura. I pompieri hanno provveduto a ripulire il manto stradale dai rottami e hanno recuperato le persone rimaste incastrate dalle lamiere dei due veicoli. Gli agenti hanno invece svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Ci sono volute tre ore e mezza per compiere tutte le operazioni necessarie, con quel tratto dell’Autostrada A1 provvisoriamente chiuso per potere svolgere i lavori richiesti di soccorso e di pulizia.