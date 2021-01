Giorgio Cantarini, il bimbo de ‘La Vita è bella’ lavora in un call center

L’attore Giorgio Cantarini, il piccolo ‘Giosuè’ ne ‘La Vita è Bella’, ha pagato a caro prezzo la crisi della pandemia. Cosa fa oggi, e lui si dice contento di aiutare la gente.

La pandemia ha complicato la vita di tutti, dal nord al sud del mondo. E lo sa bene Giorgio Cantarini, attore teatrale divenuto famoso con la sua prima, grande interpretazione per le masse. Interpretazione avvenuta in realtà al cinema, accanto ad un grandissimo come Roberto Benigni. Cantarini vestiva infatti i panni del piccolo Giosuè ne ‘La Vita è Bella‘, che narrava i fatti di una famiglia ebrea nel corso dell’Italia fascista della Seconda Guerra Mondiale e della emanazione delle odiose leggi razziali contro gli ebrei.

Era il 1997 quando lui divenne ‘Giosuè e per il suo ruolo vinse anche uno Young Artist Award. Successivamente Giorgio ha interpretato il ruolo del figlio piccolo di Russel Crowe ne ‘Il Gladiatore’ (2000) per poi dedicarsi ad alcune esperienze televisive (‘Ballando con le Stelle’ nel 2005 ed alcuni spot pubblicitari), teatrali (anche a Broadway) e sul web. Oggi il 28enne Giorgio Cantarini però non fa più l’attore. Almeno non momentaneamente. La congiuntura attuale sfavorevole ha fermato in buona parte il comparto del mondo dello spettacolo. Cinema e teatri sono chiusi, girare sul set è difficilissimo e lui e tanti altri lavoratori del settore hanno dovuto arrangiarsi.

Giorgio Cantarini, lui è felice di aiutare gli altri contro il virus

Il quotidiano ‘Il Messaggero’ riporta l’esperienza di Giorgio, che attualmente lavora in un call center deputato al tracciamento dei contati per la Asl di Viterbo. Lui stesso descrive il momento di oggi, ritenuto come nerissimo per ogni artista. “Per cui bisogna arrangiarsi, ben venga se lo si fa dando il proprio contributo contro il virus”.

Lui lavora al Team Operativo Coronavirus in compagnia del fratello Lorenzo, pure lui attivo nel mondo dello spettacolo dal momento che è il chitarrista dei Dear Jack. La loro famiglia già conta altri membri attivi nella sanità. “E per me questo è solo un impiego momentaneo, del quale però vado molto fiero. L’ora è buia e tutti dobbiamo fare qualcosa per riportare la luce”.