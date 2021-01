Pedone ucciso, ragazza lo investe e scappa via senza fermarsi

Una giovane travolge un uomo che sta attraversando la strada, l’episodio culmina in una tragedia con il pedone ucciso. Lei fugge subiti dopo.

Un’auto pirata si rende responsabile della morte di un uomo, con un pedone ucciso dal veicolo in corsa. Il fatto è avvenuto ad Acireale, nota località situata in provincia di Catania. La tragica vicenda si è verificata nella serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021. Secondo una prima ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, la vittima stava attraversando la strada quando la vettura è sopraggiunta travolgendolo.

Al volante c’era una donna che poi non si è fermata a prestare soccorso, come chiunque sarebbe obbligato a fare in situazioni come questa. Ma poi la stessa si è presentato al cospetto della Polizia Locale per costituirsi e per rivelare quanto accaduto. Nel frattempo però il pedone ucciso risultava morto già da diverse ore. La vittima si chiamava Abramo Sciacca ed aveva 65 anni.

Pedone ucciso, la giovane che lo ha investito si è costituita alcune ore dopo

Lui lavorava come pasticciere e si trovava nei pressi di un supermercato quando ha avuto luogo il drammatico episodio, intorno alle ore 19:30. I soccorritori allertati da alcuni passanti sono arrivati nel minor tempo possibile. Ma non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell’uomo, che è morto sul colpo.

Alla guida c’era una ragazza sulla ventina. Il pedone ucciso ha battuto con violenza la testa contro un marciapiede subito dopo essere stato sbalzato in aria. A soccorrerlo per prima ci ha pensato un vigile urbano lì presente e che da poco aveva concluso il suo turno di lavoro.