Malattia incurabile, il sorriso di Ilaria si spegne in soli 20 giorni

Contrae una malattia incurabile verso Natale, nel giro di pochi giorni Ilaria muore gettando la famiglia e gli amici nel più totale sconforto.

Una malattia incurabile ed improvvisa ha portato alla repentina morte di Ilaria Stefanel. Lei era una consulente finanziaria di 49 anni residente ad Oderzo, in provincia di Treviso. La donna aveva accusato un malore appena prima di Natale, che in pochissimo ha mostrato dei sintomi preoccupanti.

Una visita di controllo in ospedale ha quindi confermato i peggiori timori. E sono bastate appena tre settimane infine a stroncare la vita di lei. La malattia incurabile che si è manifestata non ha lasciato alcun margine di manovra ai medici per cercare di salvarle la vita.

Malattia incurabile, addio ad Ilaria in sole tre settimane

Gli amici ed i parenti la stanno ricordando per la solarità, la dolcezza e l’entusiasmo che lei ha sempre manifestato. Tantissimi sono i messaggi sul web che giungono in sua memoria. A piangerla è in particolare l’anziano papà, Italo, un insegnante in pensione.

Ad inizio anni 2000 loro due dovettero dire addio alla moglie di Italo, Serenella, che di Ilaria era anche la mamma. I funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì 21 gennaio proprio ad Oderzo, nel duomo locale.