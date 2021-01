Gabry Ponte, il dj spiazza tutti: “Devo operarmi subito al cuore” FOTO

Da Gabry Ponte giunge un messaggio che lascia tutti i suoi ammiratori senza parole. Il famoso dj fa sapere che gli serve una operazione delicata.

Sul suo profilo personale Instagram Gabry Ponte spiazza tutti i suoi fans e li avvisa di doversi sottoporre ad una operazione chirurgica al cuore. Tutta colpa di una malformazione congenita del quale soffre dalla nascita e che, dopo tanti anni, potrebbe portare a delle complicazioni. Il celebre dj, membro in passato degli apprezzatissimi Eiffel 65 ed autore del brano ‘Figli di Pitagora’ divenuto una sorta di cult, spiega tutto con grande calma ed ottimismo.

E tanti sono gli attestati di affetto e di pronta guarigione giunti al 47enne originario di Torino, vero nome Gabriele Ponte. “Ciao, devo dirvi una cosa. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni. Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa. Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport”.

Gabry Ponte, il messaggio del dj ai fans: “Torno presto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Il messaggio di Gabry Ponte continua. “Ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? Quindi eccomi qua!”.

“Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!”.