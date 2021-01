Muore nel sonno, la vita di Paolo finisce così a 17 anni

Un adolescente muore nel sonno dopo essere andato a dormire come fatto normalmente migliaia di altre volte. La tragica scoperta dei genitori.

Si chiamava Paolo Campana e la sua esistenza è giunta a conclusione troppo presto, con il ragazzo che muore nel sonno. Senza alcun preavviso né sentore che di lì a poco sarebbe accaduta questa tragedia. L’adolescente era andato a dormire a Castelnovo, un frazione del Comune di Isola Vicentina, nella provincia berica, ma purtroppo non si è svegliato più.

Leggi anche –> Alessandro Sgambati, morto a 8 anni per una terribile malattia

La scoperta del corpo senza vita del giovane è stata fatta dalla madre e dal padre che erano andati a chiamarlo perché ancora non si era alzato dal letto. Ma purtroppo Paolo era già morto da alcune ore. Inutili i soccorsi, che sono intervenuti comunque in maniera tempestiva. I paramedici del Suem 118 non hanno potuto fare niente per far rinvenire il ragazzo. In casa c’era anche la sorella minore, sconvolta al pari dei genitori per la scomparsa tragica del 17enne.

Leggi anche –> Martina Sorvillo, morta a 24 anni: era incinta al quarto mese

Muore nel sonno, disperata la famiglia

Assieme ai soccorritori hanno fatto il loro arrivo anche i carabinieri di Schio, per compiere alcuni accertamenti. Il pm di turno ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico allo scopo di accertare le cause del decesso di Paolo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sindaco morto, era un medico contagiato da un suo paziente

Il malore che gli è costato la vita potrebbe derivare con tutta probabilità o da un problema di natura cardiaca oppure da un improvviso aneurisma al cervello. L’intera comunità di Castelnovo e di Isola Vicentina è in lutto per questo dramma.