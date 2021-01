Un inquietante filmato che gira in Rete mostra cosa può succedere se si dimentica un oggetto anche banale nella culla di un bambino.

Arriva da TikTok un filmato che mette in guardia dai pericoli per i bambini piccoli se si dimentica un oggetto apparentemente “banale” come una coperta nella culla, specialmente di notte. Il video è stato pubblicato da “Safe Sleep For Babies”, un account che condivide contenuti educativi sul sonno sicuro per bimbi di età inferiore a 12 mesi. Guai a sottovalutare i rischi di certe disattenzioni.

Se la culla si trasforma in una trappola mortale

La prima regola, anche di buon senso, è che i bambini dovrebbero dormire in culla da soli, senza coperte o grossi giocattoli e a pancia in su. Nel video in questione, che ha ottenuto più di due milioni di visualizzazioni, i genitori hanno invece dimenticato una coperta sul materassino e per un soffio la disattenzione non finisce in tragedia.

Le inquietanti immagini mostrano un bebè che sembra tirarsi una coperta sul viso e poi fatica a toglierla. Per un puro caso i suoi genitori se ne accorgono, si precipitano sulla culla e tolgono l’oggetto mettendo il bambino al sicuro. Il tempismo e la fortuna sono stati dalla loro parte: e fossero intervenuti anche solo pochi minuti dopo, le conseguenze avrebbero potuto essere irreparabili.

In uno dei tanti commenti al filmato si legge: “Il modo in cui il bambino va nel panico mi spezza il cuore”. E un altro utente ha scritto: “Lezione imparata”. Le linee guida del Servizio sanitario nazionale britannico prescrivono che i bambini debbano dormire in una culla nella stessa stanza dei loro genitori per i primi sei mesi di vita, a testa sempre scoperta. Le insidie sono sempre dietro l’angolo…