Bimbo annega nella vasca idromassaggio: “dimenticato” dalla mamma

Un bambino di 18 mesi è morto annegato in una vasca idromassaggio: la mamma aveva lasciato una porta aperta in una giornata calda mentre lavorava da casa.

Eddie Murphy-Boxall, 18 mesi, è annegato in una vasca idromassaggio dopo essere sfuggito all’attenzione della sua mamma, che aveva lasciato una porta aperta per far entrare un po’ d’aria fresca mentre lavorava da casa. Il piccolo è stato trovato privo di sensi in acqua dalla madre, Siobhan Murphy, nella loro casa di Worthing, West Sussex (Regno Unito), il 24 giugno scorso, ma solo ora è stata appurata l’esatta dinamica del tragico incidente.

La fatale distrazione della mamma del piccolo

Il bimbo era stato portato d’urgenza al Worthing General Hospital in eliambulanza, ma poco dopo è stato dichiarato morto, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. Il medico legale ha parlato di una “tragica fatalità” del “peggior incubo di ogni genitore”. Il piccolo Eddie, fratello gemello di Hugo, era nato poco prima di Natale nel 2018. Quando a marzo scorso è stato applicato il blocco nazionale a causa di Covid, Siobhan ha iniziato a lavorare da casa (spesso anche di notte), occupandosi da sola dei figli. Un carico di impegni e di stress che, purtroppo, le ha presentato il conto.

Il giorno della tragedia era “estremamente caldo” e la madre aveva due ore di teleconferenza. Quando ha terminato la sua riunione di lavoro, ha chiamato i bimbi… Eddie non è uscito dalla camera da letto. Siobhan si è resa conto che la porta sul retro era aperta e che Eddie doveva essere sgattaiolato fuori. “Si è fiondata sulla vasca idromassaggio e ha trovato Eddie nell’acqua, che non rispondeva”. Il resto è drammatica cronaca nera.

