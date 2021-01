Andrea Roncato, dalla D’Urso svela: “Stefania Orlando aveva un amante”

A fine anni ’90 Andrea Roncato e Stefania Orlando si sposarono ma il loro matrimonio durò molto poco. E lui svela il presunto motivo.

Secondo Andrea Roncato il matrimonio intercorso tra lui e Stefania Orlando tra 1997 e 1999 durò poco per un motivo preciso. “Lei aveva un amante”. L’attore svela questo suo pensiero nel corso della partecipazione a ‘Live – Non è la D’Urso’. Ma ormai tutto quanto è acqua passata e lui fa il tifo per la sua ex moglie, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 2020. Dove tra l’altro è una delle figure più di rilievo.

Leggi anche –> Stefania Orlando: “Provocatrice”, la gieffina all’attacco nella casa

Lo stesso Andrea Roncato inoltre precisa come anche lui non sia stato un marito modello. “C’erano problemi, c’era un grosso problema, con Stefania che aveva un altro. Ma non c’è niente di male, su. Può capitare che durante il matrimonio uno finisca con l’innamorarsi di un’altra persona. E lei ci è rimasta per qualche anno con questo amante. Ed io poi non è che sia stato un marito esemplare. Anche questo l’avrà portata a cercare altre attenzioni”. Roncato specifica come sia stata lei a lasciarlo, oltre 20 anni fa, per andare a vivere con questo terzo incomodo.

Leggi anche –> De Grenet: “So cose su Stefania Orlando…”, rabbia del pubblico

Andrea Roncato: “Stefania Orlando aveva un altro, io non un buon marito”

Raga io non ho mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità ☺️ #LiveNoneLadUrso #gfvip #sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 17, 2021

E come lui in fondo non fosse il marito giusto. “Mi prendo le mie responsabilità, non addosso le colpe agli altri”. Fatto sta che tra i due ora non c’è più alcun rapporto. Dopo il divorzio è finito qualsiasi tipo di relazione. Ma nessuno serba rancore nei confronti dell’altro. Infine Roncato nega che quel matrimonio sia finito per i suoi problemi di droga.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Gf Vip | Samantha De Grenet insulta la Orlando, il marito la demolisce su twitter

Lui ammette di avere assunto stupefacenti “per un paio di anni, a causa di brutte compagnie. Ma non è quello il motivo. Io ho provato la droga e ho capito che era una cavolata che nessuno dovrebbe fare”. Ed anche Simone Gianlorenzi, attuale marito di Stefania Orlando, dice la sua con un messaggio su Twitter in merito alle parole di Roncato sulla moglie.