Al Grande Fratello Vip, arrivano nuove accuse da Samantha De Grenet: “So cose su Stefania Orlando…”, rabbia del pubblico.

Ancora scintille tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, che all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono ai ferri corti e portano avanti senza non tanta convinzione una tregua. Nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere, sul web e non solo, lo scontro avvenuto tra le due. Non è però decisamente finita qui.

Infatti, Samantha De Grenet, che è in nomination e stasera potrebbe dire addio a questa esperienza, arriva addirittura a sostenere di conoscere “segreti” su Stefania Orlando che non avrebbe ancora rivelato. Le parole della De Grenet hanno di nuovo infiammato il web. Ma cosa è successo?

Nuove scintille tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando

L’attrice e noto personaggio televisivo se l’è presa ancora una volta con la collega: “So cose su Stefania che per ora non ho usato per attaccarla”. Parole che per gli utenti del web suonano come una minaccia e così in tanti si scatenano e chiedono che venga fatta giustizia, ovvero che contro Samantha De Grenet vengano presi dei severi provvedimenti disciplinari. “Cacciatela”, è la voce del web a poche ore dall’uscita di un concorrente per via del televoto.

I telespettatori sono sicuri: “La sta calunniando, è inaccettabile. Cacciatela, dovete farla fuori subito”. Ma ci sono anche altre frasi incriminate: “Una donna che beve alcol è peggio di un uomo”, avrebbe detto la De Grenet. E ancora: “Ma è un ‘no’ come quello di alcune donne che dicono ‘no’ ma in realtà lo vogliono?”. Così, per chi segue assiduamente il Grande Fratello Vip non ci sono dubbi: Samantha De Grenet andrebbe squalificata. A meno che non sia proprio lei a uscire questa sera.