Non sembra ancora terminata la guerra scoppiata ieri al Grande Fratello VIP tra Samantha De Grenet e la Orlando. Ora interviene anche il marito di Stefania.

Ha fatto molto discutere, sul web e non solo, lo scontro avvenuto ieri nella Casa del Grande Fratello VIP tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Le due si sono attaccate e pesantemente insultate per un motivo apparentemente futile, che è sfociato in un litigio feroce e una guerra senza esclusione di colpi. In particolare, i telespettatori e il popolo del web hanno storto il naso per lo “psicopatica” della De Grenet contro la Orlando e si era arrivato a chiedere la squalifica di Samantha. Ma nella querelle, oggi, è intervenuto anche Simone Giallorenzi, il marito di Stefania, che ha demolito l’ex tentatrice con un tweet.

GF Vip, Il tweet del marito della Orlando contro Samantha

Gli insulti pesanti della De Grenet contro Stefania, non sono piaciuti nemmeno al marito di lei, che oggi si è sfogato su twitter con un commento al veleno sull’ex tentatrice, in difesa di sua moglie, scrivendo ciò che pensava sul comportamento di Samantha.

“Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio. Ma io ti uccidoo! Cacciatemi, ho detto che la uccidoo. Non me ne frega un c***o.” queste sono alcune delle parole usate dall’ex tentatrice contro la Orlando, oltre all’incriminato “psicopatica“, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il marito di Stefania, il chitarrista Simone Giallorenzi ha commentato il tutto con un secco ma tagliante: “Davvero triste“, rifendosi al comportamento della De Grenet.

Oltre a prendere le difese della moglie nello scontro con l’ex tentatrice, Giallorenzi ha anche commentato in maniera molto critica alcune dichiarazioni di Dayane Mello, sempre nei confronti di Stefania. La modella brasiliana aveva infatti accusato la Orlando di non poter capire perché non ha figli, un commento che ha fatto infuriare molti e ferito Stefania.